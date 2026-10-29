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szórakozóhely

Lángokban állt egy szórakozóhely Budapesten

25 perce
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Tűz ütött ki csütörtök este Budapest VII. kerületében, a Kazinczy utcában egy szórakozóhelyen, ahol mintegy 200 négyzetméteren pusztítottak a lángok.
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Tűz ütött ki egy szórakozóhelyen Budapest VII. kerületében, a Kazinczy utcában csütörtök este, a lángok mintegy 200 négyzetméteren pusztítottak – közölte Kisdi Márk Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Lángokban állt egy szórakozóhely Budapesten
Lángokban állt egy szórakozóhely Budapesten

A lángokat a tűzoltók több vízsugárral oltották el. A tűz néhány négyzetméteren a pincét is érintette, a fölötte lévő lakásokba azonban nem terjedt át, azoknak csak a nyílászáróit érintette. A tűzben a szórakozóhely berendezési tárgyai és falburkolata égett.

A helyiséget mindenki épségben elhagyta, azt egyelőre nem tudni, hányan tartózkodtak a szórakozóhelyen a tűz keletkezésekor – tájékoztatott a szóvivő.

 

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