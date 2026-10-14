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buszbaleset

Lidércnyomás az M3-as poklában – továbbra is letartóztatásban a lengyel sofőr

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Letartóztatásban marad, de a családjával tarthatja a kapcsolatot a gyanú szerint a 12 ember halálát okozó járművezető. A lengyel sofőr még nem tett vallomást.
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buszbalesethalálos buszbalesetgyásztömegszerencsétlenség

Továbbra is letartóztatásban van a halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozásával gyanúsított lengyel sofőr. Augusztus 16-án, amikor a csendes éjszakát fémcsikorgás, csattanás és emberi sikolyok törték meg az M3-as autópályán. Ami békés, csendes utazásnak indult, pillanatok alatt változott rémálommá Mezőkeresztes és Mezőnagymihály határában.

lengyel sofőr
A lengyel sofőr egyelőre börtönben marad  Fotó: Heol.hu

A lengyel zarándokokat szállító turistabusz utasai a félhomályos utastérben már a megérkezésről, a meleg otthonról álmodoztak. A volán mögött ülő, tapasztalt, 62 esztendős sofőrt, M. Robertet a feltételezések szerint legyűrte a fáradtság. Csupán egyetlen pillanatra hunyhatta le a szemét – de ez is elég volt ahhoz, hogy a többtonnás jármű irányíthatatlanul sodródjon le az úttestről, majd hatalmas robajjal az árokba csapódjon és oldalára boruljon.

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A lengyel sofőr nem tesz vallomást

A mentőegységek percek alatt a helyszínre értek, a látvány pedig még a tapasztalt szakembereket is sokkolta: a roncsok alá szorult kétségbeesett emberek kiszabadításához nehézgépeket és darukat kellett bevetni. Tizenkét sérült számára már nem volt segítség.

A katasztrófa után a rendőrség őrizetbe vette M. Robertet. A férfi, aki korábban évtizedeken át vigyázott az utasokra, a tárgyalóteremben már csak árnyéka volt önmagának.

Az ügyészség és a bíróság is úgy gondolta, hogy a kiszabható szankció súlyosságára (2-8 év) és a férfi külföldi állampolgárságára figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, ráadásul tartani kell attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a sofőr veszélyeztetné a bizonyítást a büntetőeljárás más résztvevői, különösen váltótársa és az utasok befolyásolásával.

Az Origo Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén érdeklődve megtudta, hogy a lengyel sofőr jelenleg is letartóztatásban ül a miskolci büntetés-végrehajtási intézetben, és továbbra sem tett vallomást.

Gerván Dániel, M. Robert ügyvédje az Origónak elmondta: védence a családjával folyamatosan tarthatja a kapcsolatot.

— Van lehetősége a Skype használatára – fogalmazott a jogász, aki a kérdésre, hogy jelenleg milyen lelki állapotban van az ügyfele, a család kifejezett kérésére nem válaszolt.

 

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