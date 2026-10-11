Több százezer forint értékű alkoholt loptak a tinédzserek - az egyik 13 éves elkövetőt elkapták a rendőrök

Egy külvárosi italbolt rettegő tulajdonosa attól tart, hogy üzletét újra célba veszik, miután egy tinédzserekből álló csoport a gyanú szerint 1000 dollár, azaz körülbelül 325 ezer forint értékben lopott alkoholt.

Biztonsági kamera rögzítette a tinédzserek itallopását. Fotó: Illusztráció / Unsplash

Biztonsági kamera rögzítette a tinédzserek itallopását

A Sydney délnyugati részén található The Bottle-O Narellan Vale által megosztott megrázó biztonsági kamerafelvételeken látható, amint öt tinédzser szombaton, helyi idő szerint röviddel 18:00 óra után belép az üzletbe. A boltba belépő csoport tagjai a pólóikkal és kapucnijaikkal próbálták elrejteni az arcukat. Többen az ajtót figyelték, miközben a többiek annyi alkoholt markoltak fel, amennyit csak tudtak. Mindeközben a padlón összetört üvegek és egyéb tárgyak hevertek szanaszét.

Az üzlet tulajdonosa, a 49 éves Guo Wu többször is megpróbálta megállítani a csoportot, míg 20 éves fiát, Santiagót a gyanú szerint bal szemen ütötték, amikor megpróbálta elkapni az egyik tinédzsert. Wu - aki könnyebb sérüléseket szenvedett, miután az összetűzés során a gyanú szerint meglökték - elmondta, hogy fiával együtt most már félnek a boltba betérő fiataloktól.

A gyanú szerint dolgokat loptak, és ráadásul még emberekre is rátámadtak. Ez ijesztő. Most, ha valaki hirtelen mozdulatot tesz, idegesek leszünk, és azon tanakodunk, mit fog tenni. Mindig feszültek vagyunk

- magyarázta.

A járókelőknek, akiket az üzlet tulajdonosának sikolyai riasztottak, sikerült visszatartaniuk az egyik tinédzsert a rendőrség kiérkezéséig. A 13 éves fiú ellen azóta lopás miatt emeltek vádat. Mindemellett egy második rendbeli lopással is megvádolták egy másik, az év elején a közeli Mount Annan egyik vállalkozásánál elkövetett feltételezett lopással kapcsolatban.

A tinédzsert óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és november 2-án kell megjelennie a fiatalkorúak bírósága előtt. A rendőrség még mindig keresi társait - írta a Daily Mail.