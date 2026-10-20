Lövöldözés Mohácson, a biciklikosarából rántott fegyvert egy férfi

Lövöldözés történt Mohácson, miután egy férfi megbeszélt egy találkozót egy másik férfival. Amikor odaért, a kerékpárja kosarából elővett egy gáz-riasztó fegyvert, több lövést adott le a levegőbe, egyet pedig a férfi irányába, miközben azt kiabálta, hogy feküdjön a földre, mert le fogja lőni.

A férfi a lövöldözés után kést rántott

Fotó: police.hu

A férfi a járókelőkkel szemben is fenyegetően lépett fel, sőt még egy autósra is fegyvert fogott.

Ekkor egy másik férfi le akarta őt fogni, ezért elejtette a pisztolyt, de elővett a zsebéből egy kést, és azzal hadonászott. Szerencsére nem sérült meg senki – írja a police.hu.

A rendőrök a helyszínen elfogták a 45 éves helyi férfit, kihallgatását követően pedig őrizetbe vették. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz ellene a Mohácsi Rendőrkapitányság.

Lövöldözés egy parkolóhely miatt

Halálos lövöldözés történt október elején az amerikai Baltimore-ban, miután két férfi egy parkolóhely miatt vitába keveredett egy olyan parkban, ahol gyerekek amerikaifutball-mérkőzését tartották. A lövöldözés során egy 12 éves kislányt is eltaláltak, aki a kórházban belehalt sérüléseibe, miközben három másik ember nem életveszélyes sérüléseket szenvedett.