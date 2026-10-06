Négy kamion ütközött az M1-esen – teljesen lezárták az érintett szakaszt

Négy tehergépjármű ütközött össze kedden délelőtt Győr-Moson-Sopron megyében, a Hanság pihenőhely közelében. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát a baleset miatt lezárták, a forgalmat más útvonalra terelik.
Négy kamion ütközött össze kedden délelőtt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Hanság pihenőhely után. A baleset miatt az érintett útszakaszt lezárták – közölte az Útinform.
A közlekedőknek azt javasolják, hogy aki teheti, a 142-es, Lébény–Mecsér csomópontnál hagyja el az autópályát, majd az 1-es főúton kerüljön. Az M1-esre a 160-as, mosonmagyaróvári csomópontnál lehet visszatérni.
Egy kamion az árokba borult
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset következtében az egyik nyerges vontató az árokba borult.
A Kisalföld azt írja, hogy egy autó kigyulladt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Mosonszentmiklós közelében, a 137-es és 138-as kilométerszelvény között.
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