Kilencre nőtt az M1-es horrorbaleset áldozatainak száma: a kórházban halt meg a moldáv kisbusz sofőrje

Életét vesztette a kórházban annak a kisbusznak a sofőrje, aki idén júniusban, Győr közelében rohant bele az előtte haladó teherautóba, a szerencsétlenségben több jármű is érintett volt. Ezzel kilencre nőtt az M1-es autópályán történt baleset áldozatainak száma.

Kilencre nőtt az M1-es horrorbaleset áldozatainak száma / Fotó: Győr HTP / Győr-Moson-Sopron VMKI /

Kilencre nőtt az M1-es horrorbaleset áldozatainak száma

Az M1-es autópályán történt tragikus balesetekben egy török rendszámú teherautó, valamint egy moldáv rendszámú kisbusz is érintett volt: a két baleset között nagyjából 40 perc telt el. Az első incidensben a kamion egy munkagépek szállítására használt járműnek ütközött, majd kigyulladt, a sofőrje pedig a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később a kisbusz az első baleset miatt forgalmi okból álló teherautónak csapódott, a tragédiában további hét ember halt meg.