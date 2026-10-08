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baleset

Kilencre nőtt az M1-es horrorbaleset áldozatainak száma: a kórházban halt meg a moldáv kisbusz sofőrje

36 perce
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A kórházban vesztette életét az a moldovai állampolgárságú férfi, aki a kisbuszával belerohant az előtte álló tehergépkocsiba: ezzel kilencre nőtt a szerencsétlenség áldozatainak száma. A tragikus baleset még júniusban, Győr közelében történt az M1-es autópályán, és több jármű is érintett volt benne.
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balesetM1-es autópályahalálos áldozat

Életét vesztette a kórházban annak a kisbusznak a sofőrje, aki idén júniusban, Győr közelében rohant bele az előtte haladó teherautóba, a szerencsétlenségben több jármű is érintett volt. Ezzel kilencre nőtt az M1-es autópályán történt baleset áldozatainak száma. 

Kilencre nőtt az M1-es horrorbaleset áldozatainak száma / Fotó: Győr HTP / Győr-Moson-Sopron VMKI /

Kilencre nőtt az M1-es horrorbaleset áldozatainak száma

Az M1-es autópályán történt tragikus balesetekben egy török rendszámú teherautó, valamint egy moldáv rendszámú kisbusz is érintett volt: a két baleset között nagyjából 40 perc telt el. Az első incidensben a kamion egy munkagépek szállítására használt járműnek ütközött, majd kigyulladt, a sofőrje pedig a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később a kisbusz az első baleset miatt forgalmi okból álló teherautónak csapódott, a tragédiában további hét ember halt meg.

A 24.hu beszámolója szerint a kisbuszt vezető 47 éves, moldovai állampolgárságú  férfi a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban életét vesztette. A lap arról is értesült, hogy a tragédia ügyében a büntetőeljárást megszüntették. 

 

 

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