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M2-es metró

Maszkos fiatalok életveszélyes mutatványa az M2-es metró tetején – ezt reagálta az Origónak a rendőrség

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Feljelentés alapján vizsgálja a rendőrség annak az esetnek a körülményeit, amelyben két maszkos fiatal egy mozgó metrószerelvény tetején utazott Budapesten – közölte az Origo megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Az M2-es metró tetején végrehajtott veszélyes mutatványról videó is terjed a közösségi médiában, amelyen a fiatalok egyik kocsiról a másikra futnak.
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M2-es metróBRFKrendőrség

Hajmeresztő mutatványról kezdett el terjedni egy videó a hétvégén, amely szerint az M2-es metró egyik szerelvényének tetején utazott két maszkos fiatal Budapesten. A veszélyes mutatványról készült felvételen látható, hogy az arcukat eltakaró fiatalok menet közben egyik metrókocsiról a másikra futottak. A Pillangó utcai állomásnál mindketten elhagyták a szerelvényt. 

Az M2-es metró tetején két maszkos fiatal utazott (Fotó: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / Illusztráció)
Az M2-es metró tetején két maszkos fiatal utazott (Fotó: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / Illusztráció)

Az Origo megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: feljelentés alapján vizsgálják az eset körülményeit. Küldtünk kérdéseket a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) is. Amennyiben válaszolnak, cikkünket frissítjük.

A videót eredetileg Gábor Imre magyar influenszer osztotta meg a közösségi médiában. Bejegyzésében azt írta, megdöbbentette, hogy Magyarországon is előfordulhat hasonló eset. A felvétel megosztója arra is felhívta a figyelmet, hogy számos olyan tevékenység létezik, amely a résztvevők számára izgalmat jelenthet, ugyanakkor jóval kisebb veszéllyel jár.

A mozgó metrószerelvény tetején történő utazás rendkívül veszélyes. A fiatalok egyensúlyukat vesztve a sínek közé zuhanhattak volna, a kocsik közötti áthaladás pedig tovább növelte a baleset kockázatát.

A metróalagútban a szűk hely, a vasúti infrastruktúra és az elektromos berendezések további veszélyforrást jelentenek.

 

 

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