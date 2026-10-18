Maszkos fiatalok életveszélyes mutatványa az M2-es metró tetején – ezt reagálta az Origónak a rendőrség

Hajmeresztő mutatványról kezdett el terjedni egy videó a hétvégén, amely szerint az M2-es metró egyik szerelvényének tetején utazott két maszkos fiatal Budapesten. A veszélyes mutatványról készült felvételen látható, hogy az arcukat eltakaró fiatalok menet közben egyik metrókocsiról a másikra futottak. A Pillangó utcai állomásnál mindketten elhagyták a szerelvényt.

Az M2-es metró tetején két maszkos fiatal utazott ( Fotó: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / Illusztráció)

Az Origo megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: feljelentés alapján vizsgálják az eset körülményeit. Küldtünk kérdéseket a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) is. Amennyiben válaszolnak, cikkünket frissítjük.

A videót eredetileg Gábor Imre magyar influenszer osztotta meg a közösségi médiában. Bejegyzésében azt írta, megdöbbentette, hogy Magyarországon is előfordulhat hasonló eset. A felvétel megosztója arra is felhívta a figyelmet, hogy számos olyan tevékenység létezik, amely a résztvevők számára izgalmat jelenthet, ugyanakkor jóval kisebb veszéllyel jár.

A mozgó metrószerelvény tetején történő utazás rendkívül veszélyes. A fiatalok egyensúlyukat vesztve a sínek közé zuhanhattak volna, a kocsik közötti áthaladás pedig tovább növelte a baleset kockázatát.

A metróalagútban a szűk hely, a vasúti infrastruktúra és az elektromos berendezések további veszélyforrást jelentenek.