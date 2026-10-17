Életveszélyes mutatványt hajtott végre két maszkos fiatal az M2 metró tetején – videó

Az M2-es metró egyik szerelvényének tetején utazott két maszkos fiatal Budapesten. A veszélyes mutatványról készült felvételen látható, hogy az arcukat eltakaró fiatalok menet közben egyik metrókocsiról a másikra futottak. A Pillangó utcai állomásnál mindketten elhagyták a szerelvény tetejét.

Az M2-es metró tetején két maszkos fiatal utazott

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto / Illusztráció

Az M2-es metrón történt eset egy magyar influenszert is megdöbbentett

A videót Gábor Imre, csilitermesztéssel foglalkozó magyar influenszer osztotta meg a közösségi médiában. Bejegyzésében azt írta, megdöbbentette, hogy Magyarországon is előfordulhat hasonló eset.

A felvétel megosztója arra is felhívta a figyelmet, hogy számos olyan tevékenység létezik, amely a résztvevők számára izgalmat jelenthet, ugyanakkor jóval kisebb veszéllyel jár.

A mozgó metrószerelvény tetején történő utazás rendkívül veszélyes. A fiatalok egyensúlyukat vesztve a sínek közé zuhanhattak volna, a kocsik közötti áthaladás pedig tovább növelte a baleset kockázatát.

A metróalagútban a szűk hely, a vasúti infrastruktúra és az elektromos berendezések további veszélyforrást jelentenek.

A rendelkezésre álló információkból nem derül ki, hogy pontosan mikor készült a felvétel, illetve indult-e hatósági eljárás az ügyben.