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M3-as autópálya

Lángokban áll egy kamion az M3-ason – teljesen lezárták az autópályát Budapest felé

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Kigyulladt egy kamion rakodótere az M3-as autópályán, Bag közelében, a Budapest felé vezető oldalon. A lángok megfékezésén az aszódi és gödöllői tűzoltók dolgoznak, miközben az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
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M3-as autópályatűzkamionM3-asteljes útzár

Kigyulladt egy kamion rakodótere az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag közelében, a 36-os kilométerszelvénynél. 

Kamiontűz az M3-as autópályán Bagnál: teljes útzár Budapest felé
Kamiontűz az M3-as autópályán Bagnál: teljes útzár Budapest felé Fotó: magnific.com

Kamiontűz az M3-as autópályán Bagnál: teljes útzár Budapest felé

Az aszódi és gödöllői hivatásos tűzoltók leválasztották a vontatmányt, jelenleg két vízsugárral oltják a lángokat. 

Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták 

- írja a katasztrófavédelem. 
 

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