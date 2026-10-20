Lángokban áll egy kamion az M3-ason – teljesen lezárták az autópályát Budapest felé

Kigyulladt egy kamion rakodótere az M3-as autópályán, Bag közelében, a Budapest felé vezető oldalon. A lángok megfékezésén az aszódi és gödöllői tűzoltók dolgoznak, miközben az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Kigyulladt egy kamion rakodótere az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag közelében, a 36-os kilométerszelvénynél.
Kamiontűz az M3-as autópályán Bagnál: teljes útzár Budapest felé
Az aszódi és gödöllői hivatásos tűzoltók leválasztották a vontatmányt, jelenleg két vízsugárral oltják a lángokat.
Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták
- írja a katasztrófavédelem.
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