Lángokban áll egy kamion az M3-ason – teljesen lezárták az autópályát Budapest felé

Kigyulladt egy kamion rakodótere az M3-as autópályán, Bag közelében, a Budapest felé vezető oldalon. A lángok megfékezésén az aszódi és gödöllői tűzoltók dolgoznak, miközben az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

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Kigyulladt egy kamion rakodótere az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag közelében, a 36-os kilométerszelvénynél. Kamiontűz az M3-as autópályán Bagnál: teljes útzár Budapest felé Fotó: magnific.com Kamiontűz az M3-as autópályán Bagnál: teljes útzár Budapest felé Az aszódi és gödöllői hivatásos tűzoltók leválasztották a vontatmányt, jelenleg két vízsugárral oltják a lángokat. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.



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