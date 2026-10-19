Dugók nehezítik a reggelt: az M4-esen öt kilométeres a kocsisor

Baleset történt az M4-es autóúton, a főváros felé vezető oldalon, Üllő térségében. A 28-as kilométernél a belső sávon állnak az érintett járművek, már öt kilométeres a dugó.

Az M4-esen baleset történt / Fotó: Mediaworks

Nem csak az M4-esen van dugó

Az M0-son, a déli szektorban, az M1-es autópálya felé, a 17-es és a 14-es kilométer között, a Deák Ferenc hídon aszfaltoznak. Itt a torlódás már 9-10 kilométeres.

Az Útinform azt írja, hogy erős a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Bagnál és Hatvannál a kiépített tereléseknél, illetve az M5-ös autópályán Inárcsnál és az Ócsánál kiépített terelésnél torlódnak a járművek. Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól kezdődően, a 31-es főúton Mendénél és Maglódnál, illetve az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti körzetében.

