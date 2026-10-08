Baleset az M5-ösön: szalagkorlátnak csapódott egy busz Röszkénél, most mentnek

Komoly fennakadást okozott egy buszbaleset az M5-ös autópályán, Röszke közelében. A jármű eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd a szalagkorlátnak ütközött.
Letért az útról és szalagkorlátnak ütközött egy busz az M5-ös autópályán, Röszke felé, Röszke közelében, a 170-es kilométerszelvénynél.
Baleset az M5-ös autópályán: szalagkorlátnak ütközött egy busz Röszkénél
A buszon összesen tizenhárman utaztak.
A szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írj a katasztrófavédelem.
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