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M5-ös

Baleset az M5-ösön: szalagkorlátnak csapódott egy busz Röszkénél, most mentnek

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Komoly fennakadást okozott egy buszbaleset az M5-ös autópályán, Röszke közelében. A jármű eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd a szalagkorlátnak ütközött.
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M5-ösM5-ös autópályatűzoltókbuszbaleset

Letért az útról és szalagkorlátnak ütközött egy busz az M5-ös autópályán, Röszke felé, Röszke közelében, a 170-es kilométerszelvénynél. 

Baleset az M5-ös autópályán: szalagkorlátnak ütközött egy busz Röszkénél
Baleset az M5-ös autópályán: szalagkorlátnak ütközött egy busz Röszkénél Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Baleset az M5-ös autópályán: szalagkorlátnak ütközött egy busz Röszkénél

A buszon összesen tizenhárman utaztak. 

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