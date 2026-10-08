Baleset az M5-ösön: szalagkorlátnak csapódott egy busz Röszkénél, most mentnek

Letért az útról és szalagkorlátnak ütközött egy busz az M5-ös autópályán, Röszke felé, Röszke közelében, a 170-es kilométerszelvénynél.

Baleset az M5-ös autópályán: szalagkorlátnak ütközött egy busz Röszkénél Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Baleset az M5-ös autópályán: szalagkorlátnak ütközött egy busz Röszkénél

A buszon összesen tizenhárman utaztak.

A szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írj a katasztrófavédelem.

