Súlyos tömegbaleset az M5-ösön: egy ember meghalt, hárman megsérültek – fotó

Egy ember életét vesztette abban a balesetben, amelyben két kamion, egy teherautó és egy személyautó ütközött az M5-ös autópályán Lajosmizsénél - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a Facebook-oldalán.

Halálos baleset az M5-ösön Lajosmizsénél, négy jármű ütközött

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Halálos baleset az M5-ösön Lajosmizsénél, négy jármű ütközött

A bejegyzés szerint a baleset délután az M5-ös autópálya 64-es kilométerénél történt. A balesetben a halálos áldozaton kívül hárman sérültek meg. A forgalmat a Lajosmizsei pihenőnél átmenetileg leterelték.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Facebookon egy fotót is megosztott a tragédia helyszínéről: