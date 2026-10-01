Súlyos tömegbaleset az M5-ösön: egy ember meghalt, hárman megsérültek – fotó

Súlyos baleset történt csütörtök délután az M5-ös autópályán, Lajosmizse térségében. Két kamion, egy teherautó és egy személyautó ütközött össze, a karambolban egy ember életét vesztette, további hárman pedig megsérültek.
Egy ember életét vesztette abban a balesetben, amelyben két kamion, egy teherautó és egy személyautó ütközött az M5-ös autópályán Lajosmizsénél - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a Facebook-oldalán.
Halálos baleset az M5-ösön Lajosmizsénél, négy jármű ütközött
A bejegyzés szerint a baleset délután az M5-ös autópálya 64-es kilométerénél történt. A balesetben a halálos áldozaton kívül hárman sérültek meg. A forgalmat a Lajosmizsei pihenőnél átmenetileg leterelték.
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Facebookon egy fotót is megosztott a tragédia helyszínéről:
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