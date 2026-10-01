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Halálos baleset történt az M5-ösön

M5-ös

Súlyos tömegbaleset az M5-ösön: egy ember meghalt, hárman megsérültek – fotó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Súlyos baleset történt csütörtök délután az M5-ös autópályán, Lajosmizse térségében. Két kamion, egy teherautó és egy személyautó ütközött össze, a karambolban egy ember életét vesztette, további hárman pedig megsérültek.
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M5-ösbalesetkamiontragédia

Egy ember életét vesztette abban a balesetben, amelyben két kamion, egy teherautó és egy személyautó ütközött az M5-ös autópályán Lajosmizsénél - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a Facebook-oldalán.

Halálos baleset az M5-ösön Lajosmizsénél, négy jármű ütközött
Halálos baleset az M5-ösön Lajosmizsénél, négy jármű ütközött
Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Halálos baleset az M5-ösön Lajosmizsénél, négy jármű ütközött

A bejegyzés szerint a baleset délután az M5-ös autópálya 64-es kilométerénél történt. A balesetben a halálos áldozaton kívül hárman sérültek meg. A forgalmat a Lajosmizsei pihenőnél átmenetileg leterelték.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Facebookon egy fotót is megosztott a tragédia helyszínéről: 

Halálos baleset történt az M5-ösön: négy jármű ütközött Lajosmizsénél Fotó: Bács-Kiskun megyei rendőrség - Facebook

 

 

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