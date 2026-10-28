Felfegyverkezve ostromoltak egy családi házat Magyarországon, közel húsz rendőr lépett közbe

Machetével, lapáttal és szerszámnyéllel felfegyverkezve támadt három férfi egy családra Esztergomban egy korábbi nézeteltérés miatt. A brutális támadás során egy férfi fejsérülést szenvedett, majd harmincfős tömeg gyűlt össze az utcán, amelyet közel húsz egyenruhásnak kellett megfékeznie – írja a 24.hu.

Machetével támadtak egy férfira Esztergomban (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Machetével ütötték fejbe a hazatérő férfit Esztergomban

A két felnőtt és egy fiatalkorú támadó teherautóval érkezett egy esztergom-kertvárosi családi házhoz. Az ott élő férfit akarták számonkérni és bántalmazni egy régi vita miatt. A támadók a járműből kiszállva machetét, lapátot és egy fából készült szerszámnyelet ragadtak. Hangosan fenyegetőztek, szitkozódtak, és ütni kezdték a ház kerítését. Egyikük át is mászott a kerítésen, és tovább fenyegette az épületbe bezárkózott családtagokat.

A megrémült család egyik tagja rendőri segítséget kért. Nem sokkal később az egyik férfi lakó autóval hazaérkezett, a támadók pedig azonnal rárontottak. Először egy szerszámnyéllel ütni kezdték a kocsiját, amelyben mintegy 200 ezer forintos kárt okoztak. Amikor a férfi kiszállt, az egyik támadó machetével fejbe ütötte, és nyolc centiméteres vágást ejtett a fején.

A helyszínre ezután megérkeztek a megtámadott család rokonai, a támadók pedig gyalogosan elmenekültek. Az utcán időközben mintegy harmincfős, egymással kiabáló tömeg gyűlt össze. A rend helyreállításához 11 rendőr és 8 közterület-felügyelő beavatkozására volt szükség. A helyzetet végül 12 óra 30 percre sikerült rendezni.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben eddig két személy letartóztatását rendelte el a bíróság.