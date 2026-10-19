Egy magyar állampolgár holttestét találták meg Ausztriában

Egy magyar férfi holttestére bukkantak szeptember 30-án, szerda késő délután az Inn folyó partján, a tiroli Buch település közelében - írta a Kronen Zeitung. Az október 1-jén elvégzett boncolás több részletet is tisztázott az esettel kapcsolatban, a halál pontos oka azonban továbbra sem ismert.
Egy magyar állampolgár holttestét találták meg az osztrák hatóságok
Az eset szerdán délután történt, amikor egy arra sétáló nő egy elhagyott autóra lett figyelmes a folyóparton. A bejelentést követően a hatóságok keresést indítottak a környéken, amelynek során késő délután megtalálták egy férfi holttestét az Inn folyó partján, Buch in Tirol közigazgatási területén.
Mivel kezdetben sem a férfi személyazonosságát, sem a halálának okát nem sikerült megállapítani, igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot és boncolást rendeltek el. A vizsgálatot csütörtökön végezték el az innsbrucki igazságügyi orvostani intézetben.
Christian Viehweider rendőrségi szóvivő a boncolás után, újságírói kérdésre válaszolva megerősítette, hogy az elhunyt magyar állampolgár volt. A férfi személyazonosságáról egyelőre nem közölt további információkat.
A halál pontos okát továbbra is vizsgálják, a boncolás azonban nem talált olyan nyomokat, amelyek arra utalnának, hogy a férfi idegenkezűség áldozata lett - írja a VAOL.