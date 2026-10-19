Egy magyar állampolgár holttestét találták meg Ausztriában

Egy magyar férfi holttestére bukkantak szeptember 30-án, szerda késő délután az Inn folyó partján, a tiroli Buch település közelében - írta a Kronen Zeitung. Az október 1-jén elvégzett boncolás több részletet is tisztázott az esettel kapcsolatban, a halál pontos oka azonban továbbra sem ismert.

Egy magyar állampolgár holttestét találták meg az osztrák hatóságok. (Képünk illusztráció) Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Egy magyar állampolgár holttestét találták meg az osztrák hatóságok

Az eset szerdán délután történt, amikor egy arra sétáló nő egy elhagyott autóra lett figyelmes a folyóparton. A bejelentést követően a hatóságok keresést indítottak a környéken, amelynek során késő délután megtalálták egy férfi holttestét az Inn folyó partján, Buch in Tirol közigazgatási területén.

Mivel kezdetben sem a férfi személyazonosságát, sem a halálának okát nem sikerült megállapítani, igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot és boncolást rendeltek el. A vizsgálatot csütörtökön végezték el az innsbrucki igazságügyi orvostani intézetben.

Christian Viehweider rendőrségi szóvivő a boncolás után, újságírói kérdésre válaszolva megerősítette, hogy az elhunyt magyar állampolgár volt. A férfi személyazonosságáról egyelőre nem közölt további információkat.

A halál pontos okát továbbra is vizsgálják, a boncolás azonban nem talált olyan nyomokat, amelyek arra utalnának, hogy a férfi idegenkezűség áldozata lett - írja a VAOL.