Körözik a magyar influenszert: becsületsértés miatt keresik Tenerife úrnőjét

Elfogatóparancs alapján körözi a rendőrség azt a magyar influenszert, aki a közösségi médiában "Tenerife úrnőjeként" vált ismertté. Brigitta évek óta Tenerifén él, illetve gyárt tartalmakat a TikTokra, és már nem először került fel a rendőrség körözési listájára.

Körözik a magyar influenszert Fotó: Pexels

Körözik a magyar influenszert

A 40 éves influenszert korábban kiskorú veszélyeztetése miatt keresték, míg a jelenlegi körözés jogalapjaként a Btk. 227. paragrafusában szereplő becsületsértés van feltüntetve.

A police.hu szerint az elfogatóparancsot a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelte el 2026. október 22-én, a körözési eljárást pedig a Budapesti XXI. Kerületi Rendőrkapitányság folytatja.