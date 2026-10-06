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betörés

Parkolótábla talapzatával tört be a Magyar Színházba egy fiatal, majd különös dolgot tett – videó

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Egy 18 éves fiatal tört be a Magyar Színházba, ahol értékek után kutatott. Odabent azonban olyasmit is tett, amire aligha számítottak a rendőrök.
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betöréstechnikai eszközMagyar Színház

Szeptember 28-án éjjel betört egy 18 éves férfi Budapesten, a VII. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház épületébe – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Facebook-oldalán.

A Magyar Színház épületénél rendőri intézkedésre volt szükség
A Magyar Színház épületénél rendőri intézkedésre volt szükség
Fotó: Facebook

A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatal egy parkolótábla talapzatával törte be a színház vészkijáratát, majd az épületbe bejutva kutatni kezdett.

Ruhát is cserélt a Magyar Színház épületében

A férfi a saját ruháit a színpad mellett egy előadásra már előkészített ruhaneműkre cserélte. Öltözékét kalappal és kesztyűvel is kiegészítette, majd több elektronikai eszközt összekészített, hogy azokat magával vigye.

Terve azonban meghiúsult: a kiérkező rendőrök még a színház épületében elfogták.

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a 18 éves férfit dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

 

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