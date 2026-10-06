Parkolótábla talapzatával tört be a Magyar Színházba egy fiatal, majd különös dolgot tett – videó

Szeptember 28-án éjjel betört egy 18 éves férfi Budapesten, a VII. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház épületébe – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Facebook-oldalán.
A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatal egy parkolótábla talapzatával törte be a színház vészkijáratát, majd az épületbe bejutva kutatni kezdett.
Ruhát is cserélt a Magyar Színház épületében
A férfi a saját ruháit a színpad mellett egy előadásra már előkészített ruhaneműkre cserélte. Öltözékét kalappal és kesztyűvel is kiegészítette, majd több elektronikai eszközt összekészített, hogy azokat magával vigye.
Terve azonban meghiúsult: a kiérkező rendőrök még a színház épületében elfogták.
A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a 18 éves férfit dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki.