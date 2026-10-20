Felesége is végignézte a történteket: megszólalt a Németországban elhunyt magyar tűzoltó édesanyja

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogyan vesztette életét egy magyar tűzoltó Németországban október 17-én. Varga Tibor a dél-németországi Oberstdorfban található Heini-Klopfer sírepülődombon vett részt egy versenyen, melynek során a résztvevők több mint 1000 lépcsőfokot másznak meg teljes védőfelszerelésben, ami körülbelül 20 kilogrammot nyom. Az útvonal nagyjából 200 méter magasan halad, a csapatok pedig versenyeznek, hogy kik tudják gyorsabban teljesíteni. A férfi azonban váratlanul összeesett, az életét pedig már sikerült megmenteni.

Megszólalt az elhunyt magyar tűzoltó, Varga Tibor édesanyja / Fotó: Katasztrófavédelem

Megszólalt az elhunyt magyar tűzoltó, Varga Tibor édesanyja

Hiába volt ott a helyszínen egy percen belül hat orvos, és helikopter is rendelkezésre állt, sajnos nem tudták újraéleszteni, megmenteni a fiamat. A gyermekem odaadó testvér, kolléga, férj és egyben kiváló tanár is volt. Nem futó tűzoltóként szolgált, hanem informatikusként, de kiváló fizikummal rendelkezett. Egészen kiskorától kezdve aktívan sportolt, kajakozott és kézilabdázott, nem volt semmi baja. Felfoghatatlan, ami történt

- mondta el a Blikknek a lánglovas édesanyja.

Varga Tibort a rendőrként szolgáló felesége is elkísérte a helyszínre, ő értesítette az anyósát a történtekről. A nő a hírek szerint végignézte, ahogy a párja összeesik és azt is, ahogy az életéért küzdenek az orvosok - sajnálatos módon, sikertelenül.

Az égvilágon semmilyen előjele nem volt a rosszullétének, ráadásul hivatalból kötelező is volt nekik az orvosi vizsgálat. Ezeken mindig gond nélkül túlesett és nem tártak fel nála szívproblémát. Egyébként a verseny vége felé jártak, már majdnem befejezte a távot. Rendkívül szoros kapcsolat volt közöttünk, csakis pozitívan tudok róla beszélni

- tette hozzá Varga Tibor édesanyja.

A hírek szerint a helyszínre érkező mentőalakulatok megpróbálták pontosan rekonstruálni az események sorrendjét, mialatt a bűnügyi rendőrség is nyomozást folytat. Úgy tudni, a haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.

Varga Tibor 2009. május 15-én kezdte meg pályafutását a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, a Polgári Veszélyhelyzet-kezelési Osztályának állományában főelőadóként, majd 2012 áprilisától egészen haláláig a Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet Informatikai Osztályának osztályvezetőjeként látta el feladatait.

Munkáját a szakmai felkészültség, az elhivatottság, a felelősségtudat és a megoldáskereső szemlélet jellemezte. Tevékenységével hosszú éveken át járult hozzá az igazgatóság eredményes működéséhez, munkája biztos alapot jelentett a szervezet mindennapi feladatainak ellátásához. Nagy tudású, elkötelezett szakembert és megbecsült kollégát veszítettünk el. Emlékét tisztelettel és kegyelettel őrizzük

- olvasható a Katasztrófavédelem gyászjelentésében.