Második világháborús robbanótestet találtak szombaton Budapesten, a Margitszigeten, ahol járókelők három stabilizátorszárnyra és egy 8 centiméteres, magyar légvédelmi repeszgránátra bukkantak – közölte a Magyar Honvédség tűzszerészügyelete.

Második világháborús robbanótest került elő szombaton a Margitszigeten és a Szabadság híd közelében is (A kép illusztráció)

Fotó: hmzrinyi.hu

A repeszgránát gyújtószerkezete sérült volt. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére a Hajós Alfréd sétány 1. számtól mintegy kétszáz méter sugarú körben lezárta és kiürítette a területet.

A katonai tűzszerészek a repeszgránátot és a stabilizátorszárnyakat elszállították, az eszközöket megsemmisítik. A korlátozást a művelet befejezése után feloldották.

Korábban a Szabadság hídnál is második világháborús robbanótestet találtak

Ugyancsak szombaton, korábban a Szabadság hídtól körülbelül száz méterre, a Duna-parton is második világháborús robbanótestre bukkantak járókelők.

A helyszínen kiderült, hogy egy német gyártmányú, 2,7 centiméteres páncéltörő lőszerről van szó. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére száz méter sugarú körben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozás a közelben állomásozó hajót és a sétálóutat is érintette, mintegy ötven embernek kellett elhagynia a környéket.

A katonai tűzszerészek a páncéltörő lőszert a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A lezárást ezt követően feloldották.

Szeptemberben Baján is találtak világháborús robbanótesteket

Korábban, szeptember 18-án Baján is második világháborús robbanótestek kerültek elő földmunka közben. A veszélyes eszközöket a Bokodi út és a Keleti körút kereszteződésében találták meg.