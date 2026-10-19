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mentőszolgálat

Hordágyon emeltek ki egy sérült nőt a Mátyás-hegyi-barlangból - videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy 30 éves nőhöz riasztották a Magyar Barlangi Mentőszolgálat munkatársait vasárnap, akinek kificamodott a válla a budapesti Mátyás-hegyi-barlangban. A barlangi mentők emberpróbáló feladatot hajtottak végre, és egy speciális hordágy segítségével emelték ki a nőt a mélyből.
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mentőszolgálatBudapestmentőakcióbarlang

Egy 30 éves nő válla ficamodott ki vasárnap délelőtt a budapesti Mátyás-hegyi-barlangban, miközben vezetett túrán vett részt. A sérült nem tudta folytatni az utat, ezért a Magyar Barlangi Mentőszolgálat segítségét kérték.

Elképesztő mentőakciót hajtottak végre a budapesti Mátyás-hegyi-barlangban vasárnap
Elképesztő mentőakciót hajtottak végre a budapesti Mátyás-hegyi-barlangban vasárnap. Fotó: Credit: Marton KOVACS photographer / Magyar Barlangi Mentőszolgálat/ Facebook

Elképesztő mentőakciót hajtottak végre a budapesti Mátyás-hegyi-barlangban vasárnap

A mentőszolgálat Facebook-posztja szerint először két orvos ment le a mélybe a nőhöz, akik a helyszínen, fájdalomcsillapítás mellett látták el a nőt.

Innen messze van a kórház, ezért a helyszínen ultrahangos vizsgálat mellett a vállat reponálták, vagyis visszaállították eredeti anatómiai helyzetebe

- nyilatkozta az RTL Híradónak Hegedűs András a Magyar Barlangi Mentőszolgálat országos vezetője.

A sérültet végül egy speciális hordágyon hozták a felszínre. A szűk járatok, valamint a meredek falak miatt a mentés több órán át tartott. Egyes szakaszokon létrával vagy kötéltechnikával tudták vinni a mentők a hordágyat, míg néhol csak kézből kézbe adogatva, araszolva tudtak haladni vele.

A nőt a felszínen az Országos Mentőszolgálat munkatársainak adták át, akik további vizsgálatokra a Honvédkórházba szállították.

 

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