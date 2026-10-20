Medvét láttak Borsodban, figyelmeztetést adtak ki

Medvét láttak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Putnok és Kelemér között, a Halastó közelében, Kelemér irányában. A Putnoki Városgondnokság közösségi oldalán közzétett tájékoztatásában fokozott óvatosságra intette a környéken közlekedőket és kirándulókat.

A medve észlelését Putnok és Kelemér között jelentették

Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

A városgondnokság felhívta a figyelmet arra, hogy a nagyvadak mozgástere és territóriuma rendkívül nagy, ezért az észlelt állat más területeken is felbukkanhat.

A medve miatt adtak ki figyelmeztetést

A figyelmeztetés a kirándulók számára is különösen fontos, mivel az érintett térségben egy kéktúra-útvonal is áthalad. A környéken túrázóknak ezért ajánlott fokozott körültekintéssel közlekedniük, és figyelniük a környezetükre.

A Putnoki Városgondnokság arra kérte a lakosságot és a térségbe látogatókat, hogy saját és mások testi épsége érdekében legyenek különösen óvatosak.

A medve nagy mozgásterülete miatt a környéken közlekedőknek érdemes számolniuk az állat esetleges jelenlétével – írja a Boon.hu.