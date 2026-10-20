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medve

Medvét láttak Borsodban, figyelmeztetést adtak ki

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Fokozott óvatosságra figyelmeztetik a Putnok és Kelemér környékén közlekedőket és kirándulókat, miután nagyvadat észleltek a két település között. A helyi városgondnokság tájékoztatása szerint a medve egy kéktúra-útvonal is áthaladt.
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medveBorsod-Abaúj-Zemplén Megyetúrázó

Medvét láttak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Putnok és Kelemér között, a Halastó közelében, Kelemér irányában. A Putnoki Városgondnokság közösségi oldalán közzétett tájékoztatásában fokozott óvatosságra intette a környéken közlekedőket és kirándulókat.

A medve észlelését Putnok és Kelemér között jelentették.
A medve észlelését Putnok és Kelemér között jelentették
Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

A városgondnokság felhívta a figyelmet arra, hogy a nagyvadak mozgástere és territóriuma rendkívül nagy, ezért az észlelt állat más területeken is felbukkanhat.

A medve miatt adtak ki figyelmeztetést

A figyelmeztetés a kirándulók számára is különösen fontos, mivel az érintett térségben egy kéktúra-útvonal is áthalad. A környéken túrázóknak ezért ajánlott fokozott körültekintéssel közlekedniük, és figyelniük a környezetükre.

A Putnoki Városgondnokság arra kérte a lakosságot és a térségbe látogatókat, hogy saját és mások testi épsége érdekében legyenek különösen óvatosak.

A medve nagy mozgásterülete miatt a környéken közlekedőknek érdemes számolniuk az állat esetleges jelenlétével – írja a Boon.hu.

 

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