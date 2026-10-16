Fényes nappal rámolták ki a Megafon óbudai irodáját

Ismeretlen elkövető jutott be a Megafon óbudai irodájába, ahonnan két számítógépet és kisebb használati tárgyakat vitt el. A rendőrség lopás gyanúja miatt indított nyomozást, az elkövetőt még keresik – tudta meg a 444.

Betörtek a Megafon óbudai irodájába, ahonnan két laptop és több kisebb értéktárgy is eltűnt. Az eset október 10-én, délután történt.

Fotó: MW

Fényes nappal történt a betörés a Megafon óbudai irodájában:

az ismeretlen tettes október 10-én, délután három óra körül jutott be a III. kerületi épületbe, ahonnan két számítógépet és kisebb használati tárgyakat tulajdonított el.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint a III. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai helyszíni szemlét tartottak, és lopás bűntettének gyanúja miatt nyomozást indítottak ismeretlen tettes ellen. Az elkövető felkutatása folyamatban van, a rendőrség az eljárás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közölt további részleteket.

Nem először kerül reflektorfénybe az óbudai iroda

A Perc utca 8. szám alatti épületben működött a Megafon mellett a Digitális Szuverenitás Központ és a Patrióta stúdiója is.

A portálnak nyilatkozó, az iroda belső működését ismerő forrás szerint az épület védelme hagy kívánnivalót maga után. Azt ugyanakkor nem tartotta valószínűnek, hogy előre megtervezett, profi betörés történt volna. Szerinte az is közrejátszhatott, hogy a sajtóban korábban megjelent hírek alapján egyesek arra következtethettek:

az irodákból távozó dolgozók után értékek maradhattak hátra.

Jelentősen megfogyatkozott a Megafon létszáma

A Megafon az elmúlt hónapokban jelentős változásokon ment keresztül. A Fidesz választási veresége után több sajtóorgánum is beszámolt a szervezetnél történt leépítésekről. Az épületben korábban a Digitális Szuverenitás Központ is működött, amelynél szintén jelentős létszámcsökkentés történt.

Az óbudai irodaházban használt helyiségeik egy része korábban kiadóvá vált.

A bérleti szerződések azonban határozott időre szóltak, így a cégeknek a szerződés lejártáig akkor is fizetniük kellett a bérleti díjat, ha nem használják az irodákat.

A betörés körülményeit a rendőrség vizsgálja, az ügyben egyelőre nem számoltak be gyanúsított elfogásáról.