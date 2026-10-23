Megrázó részleteket árult el a Kecskeméten meggyilkolt nő barátja - videó

Sokkoló részleteket árult el a Kecskeméten meggyilkolt 53 éves Edit barátja. A lajosmizsei takarítónő néhány órával a halála előtt hívta fel a férfit, mert éppen hozzá tartott. Ismerőse nem hallotta a telefonját, másnap reggel azonban hiába próbálta visszahívni az asszonyt. Később a rendőrségen is bejelentette az eltűnését.

Kecskeméten, a bokrok között találták meg a meggyilkolt nő holttestét, a rendőrség halált okozó testi sértés gyanújával indított eljárást.

Fotó: TV2 Híradó

Mint korábban megírtuk, kedden egy nő holttestére bukkantak a bokrok között, Kecskemét belvárosában. Az ügyben a rendőrség azonosított, majd őrizetbe vett egy 22 éves helyi férfit.

Az utolsó hívás miatt gyötri a bűntudat

Edit hétfő este 22 óra 35 perckor kereste Messengeren a férfit, aki betegsége miatt lenémította a telefonját. Másnap reggel észrevette az értesítést, de már nem tudta elérni az 53 éves nőt.

Lehet, hogy ha éppen még akkor fel tudtam volna venni a telefont, amikor utoljára csörgetett, akkor nem biztos, hogy elérte volna azt a buszt, amivel feljött

– mondta a TV2 Híradójának a férfi, akit azóta is emészt a bűntudat.

Kedden közös ismerőseiknél érdeklődött Edit hollétéről, majd értesítette a rendőrséget. Az asszony holttestét aznap találták meg a kecskeméti Kodály Zoltán téren, a bokrok között.

Edit rendezett körülmények között élt

A férfi fontosnak tartotta, hogy megvédje barátját az előítéletektől. Elmondása szerint laza párkapcsolatban éltek, emellett jó barátságot is ápoltak.

Edit takarítóként dolgozott, rendezett körülmények között élt lajosmizsei otthonában, és nem volt sem hajléktalan, sem drogfüggő.

Bár anyagi nehézségekkel küzdött, rendszeresen főzött nehéz sorsú embereknek.

Ismerőse szerint Edit közvetlen, barátkozós természetű volt, és úgy véli, ezt a nyitottságot használhatta ki a támadója.

A férfi azt is kizártnak tartja, hogy az asszony beleegyezett volna a szexuális együttlétbe. Állítása szerint Edit aznap este hozzá indult, ezért nem tudja elképzelni, hogy útközben mással is intim kapcsolatba került volna.

Letartóztatták a 22 éves gyanúsítottat

A rendőrség a térfigyelő kamerák felvételei alapján rekonstruálta a történteket. A képsorokon látható, ahogy Edit beszélget egy férfival, majd együtt sétálnak tovább.