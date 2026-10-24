Meghalt a tatai Öreg-tónál megtalált férfi, a mentőknek gyalog kellett odajutniuk

A kórházban meghalt az a férfi, akit október 13-án kora reggel találtak meg a tatai Öreg-tó partján, az Által-ér közelében. A mentőknek a lezárt terület miatt rendőri segítséggel, gyalogosan kellett megközelíteniük. A család úgy tudja, hogy az áldozat korábban telefonon is próbált segítséget kérni, de nem volt térerő.

Az Öreg-tó partján egy bajba jutott kerékpároshoz közel 40 perc alatt értek oda a mentők. A kórházban meghalt a férfi

Fotó: Kemma.hu

Összeomlott a férfi keringése

A Kemma.hu információi szerint a férfi keringése összeomlott, életét a kórházban sem tudták megmenteni. A család elmondta, hogy az elhunyt megpróbált segítséget hívni a telefonján, de a térerő hiánya miatt nem járt sikerrel. Nem tudni, mennyi ideig feküdhetett a földön, mire egy futó rátalált az Öreg-tó sétányán.

A korábbi beszámolók szerint

a mentőknek rendőri segítséggel, gyalogosan kellett eljutniuk hozzá, mivel a terület járműforgalom elől el volt zárva.

Közel 40 perc telt el a bejelentés és a beteg elérése között

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatásából kiderült, hogy október 13-án reggel 6 óra 42 perckor riasztották az első egységet.

A mentők 6 óra 54 perckor érkeztek a helyszín közelébe, a férfit azonban csak gyalogosan tudták megközelíteni. A beteghez végül 7 óra 10 perckor jutottak el, majd sürgősségi ellátás és állapotstabilizálás után kórházba szállították.

A rendőrség közlése szerint a bejelentés már 6 óra 32 perckor megérkezett hozzájuk, a járőrök pedig 6 óra 54 perckor értek a helyszínre.

A hatóság azt is jelezte, hogy az Öreg-tó érintett része sorompóval lezárt terület, ahová szükség esetén, a terepviszonyoktól függően rendőrségi gépjárművel is be lehet hajtani.

Nem közlekedési baleset történt

A rendőrség megállapítása szerint a férfi nem kerékpározás közben esett el, így közlekedési baleset nem történt.

A helyszíni adatgyűjtés során nem merült fel olyan körülmény, amely rendőri eljárást indokolt volna.

Az ügyben megkeresték a tatai önkormányzatot is. Arra várnak választ, mi indokolja a lezárást, és hogyan biztosítható, hogy a mentők és más sürgősségi egységek hasonló helyzetben gyorsan eljuthassanak a bajba jutottakhoz. Az önkormányzat későbbre ígért tájékoztatást.