Szívszorító búcsú: együtt temetik el a mendei tragédiában elhunyt édesapát, édesanyát és hároméves kisfiukat

Október 6-án tartják a mendei baleset három áldozatának temetését: a 38 éves édesapát, 34 éves feleségét és hároméves kisfiukat kísérik utolsó útjukra. A család szeptember 14-én szenvedett súlyos közlekedési balesetet a 31-es főúton, Maglód és Mende között.

A mendei baleset három áldozatát október 6-án helyezik végső nyugalomra

Fotó: TV2

A balesetben a család személyautója áttért a szembesávba, ahol frontálisan összeütközött egy sóderszállító nyergesvontatóval. A becsapódás következtében a teherautó az oldalára borult.

A 38 éves édesapa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét a mentők erőfeszítései ellenére sem lehetett megmenteni, a helyszínen elhunyt.

A mendei baleset után egy hétig küzdöttek az anya és kisfia életéért

Az édesanya és hároméves gyermeke életéért napokon keresztül küzdöttek az orvosok. Szeptember 23-án érkezett a hír, hogy mindketten elhunytak a kórházban.

A tragédia után két kislány maradt félárván. A korábbi beszámolók szerint az édesanyának egy kilencéves, az édesapának pedig egy tízéves, korábbi kapcsolatból származó gyermeke van.

A család halála az egész települést megrázta. A baleset helyszínén keresztet állítottak, amelynél a házaspár fényképét és mécseseket helyeztek el. Mendei otthonuknál ugyancsak mécsesekkel és egy plüssállattal emlékeznek rájuk, az udvaron pedig ott maradtak a hároméves kisfiú játékai.

Összefogott Mende a gyászoló családért A tragédia után a helyi közösség összefogott a hozzátartozók támogatására. A helyi sportegyesület adománygyűjtést és jótékonysági licitet szervezett, az önkormányzat pedig külön számlát hozott létre, amelyre a felajánlásokat várják. A sportegyesület egy magyar futballcsapat játékosai által dedikált labdát is felajánlott a család megsegítésére. A labdát október 3-án, a szüreti bálon árverezik el, a teljes bevételt a gyászoló hozzátartozók támogatására fordítják.

A család három elhunyt tagjának temetését október 6-án tartják.