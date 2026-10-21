Részegen menekült a rendőrök elől a szekszárdi sofőr, kis híján elgázolta őket

Egy szolgálaton kívüli rendőr figyelt fel arra a 32 éves férfira Szekszárdon, aki láthatóan ittas állapotban söröket vásárolt, majd autóba ült. A sofőr menekülni próbált az egyenruhások elől, több közlekedőt veszélybe sodort, és kis híján a rendőröket is elütötte. Az ámokfutásnak egy parkoló autónak csapódva lett vége. A férfinál alkoholt, többféle tudatmódosító szert és gyógyszereket is kimutattak.

A részegen menekülő sofőr több közlekedőt is veszélybe sodort Szekszárdon, kis híján a rendőröket is elütötte, végül kocsijával egy parkoló autónak csapódott.

Fotó: police.hu

Kis híján a rendőröket is elütötte

Egy szolgálaton kívüli rendőr a napokban Szekszárdon lett figyelmes egy férfira, aki láthatóan ittas állapotban több doboz sörrel távozott egy üzletből, majd autóba ült és elhajtott. A rendőr azonnal értesítette szolgálatban lévő társait, és a jármű után indult – számolt be az esetről a police.hu.

A kiérkező járőrök megpróbálták megállítani a sofőrt, ő azonban figyelmen kívül hagyta a rendőri jelzést, és nagy sebességgel továbbhajtott. Menekülés közben több közlekedőt is veszélyeztetett.

Egy keskeny utcában a rendőrök ismét megpróbálták megállítani, a férfi azonban kis híján elütötte az intézkedő egyenruhásokat.

A száguldozás végül egy másik utcában ért véget, ahol a sofőr egy út szélén parkoló autónak ütközött. A becsapódás erejétől a jármű egyik kereke is kitört. A 32 éves férfi könnyebben megsérült, a rendőrök pedig elfogták.

Az alkoholszonda mellett a gyorstesztje is beszédes eredményt hozott, az autójában pedig nyugtatókat és altatókat találtak.

Fotó: police.hu

Alkohol és többféle gyógyszer is volt nála

Az alkoholszonda rendkívül magas értéket mutatott, a férfi szervezetében pedig más tudatmódosító szerek jelenlétére is gyanakodtak. A nála elvégzett gyorsteszt több szerre is pozitív eredményt jelzett. Az autóban a sörök mellett nyugtatókat és több felbontott doboz altatót is találtak.

A helyi férfi vezetői engedéllyel sem rendelkezik, mivel jelenleg is büntetőeljárás folyik ellene ittas járművezetés miatt.

A férfit őrizetbe vették. A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés miatt indít eljárást ellene. A szekszárdi rendőrök ittas, illetve bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt is felelősségre vonják, emellett a baleset okozása miatt is eljárás indul.