Kapacitáshiányra hivatkozva nem küldtek mentőt a rosszul lett szombathelyi diáklányhoz - videó

Mentőt hívtak egy erős hasi fájdalmakkal küzdő középiskoláshoz Szombathelyen, ám a segítség nem érkezett meg. Egy szemtanú szerint a diszpécser kapacitáshiányra hivatkozott, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) viszont azt közölte, hogy volt szabad egység a térségben. Az ügyben belső vizsgálat indult – adta hírül az RTL.

„Nincs szabad kapacitás” – hiába hívtak mentőt a rosszul lett diáklányhoz.

Fotó: Havran Zoltán / MW

Majdnem elájult a fájdalomtól

Egy helyi Facebook-csoportban számolt be az esetről egy férfi, aki párjával csütörtök délután két, 15–16 éves lányt vett észre egy szombathelyi üzlet előtt. A poszt szerint egyikük a földön feküdt, barátnője pedig kétségbeesetten próbált segíteni neki.

A fiatalok hazafelé tartottak az iskolából, amikor egyiküknek görcsölni kezdett a hasa.

Mire kilépett a boltból, a fájdalomtól már majdnem elájult. Társa ezért mentőt hívott, ám a szemtanú állítása szerint azt a választ kapta, hogy nincs szabad kapacitás.

Végül egy arra járó autós vitte kórházba a rosszul lett lányt. A férfi későbbi kommentje szerint a diáklány állapota azóta javult.

Az OMSZ belső vizsgálatot rendelt el

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint

a környéken nem volt kapacitáshiány.

Közlésük alapján, ha a kikérdezés során úgy ítélik meg, hogy nincs szükség helyszíni ellátásra, de kórházi vizsgálat indokolt lehet, a diszpécser tisztázza, megoldható-e a beteg eljutása saját szervezésben. Ha nem, mentőegységet küldenek.

Az eset körülményeinek, a segélyhívás kezelésének és a kommunikációs protokollok betartásának tisztázására azonnali belső vizsgálatot indítottak.