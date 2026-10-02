Hétfőtől fokozottan ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobilozást

A Figyelj az útra! (Focus on the road) elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden egyéb olyan tevékenységet, amely elvonhatja a sofőr figyelmét az útról, így veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

A vezetés közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzi a rendőrség

Fotó: Pixabay

Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép- vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy- és vagyonbiztonságot.

A cél, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedésbiztonságot – jelentette be az Országos Rendőr Főkapitányság (ORFK) a police.hu-n pénteken.

A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét.

A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz.

Vezetés közbeni mobilozás? Mutatjuk, mekkora büntetés jár érte

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy egy gyors üzenet vagy néhány másodperces telefonhasználat nem jelent kockázatot a volánnál ülve. A vezetés közbeni mobilozás azonban nemcsak balesetveszélyes, hanem jelentős pénzbírságot és büntetőpontokat is von maga után.