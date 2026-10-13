Brutális bosszú egy magyar városban: fakarókkal verte, majd megszúrta áldozatát

Életveszélyt okozó testi sértéssel és rongálással vádol a Pest Megyei Főügyészség egy férfit, aki a vád szerint brutálisan bosszút állt élettársa korábbi párján Monor közelében.

Véres leszámolás Monor közelében: magára hagyták a súlyosan sérült férfit Fotó: Ügyészség

Sokkoló bűneset Monoron

A vádirat szerint a sértett 2024 májusában azért érkezett a Monor közelében élő nő otthonához, hogy meglátogassa közös gyermeküket. A nő jelenlegi élettársa azonban nem engedte be, ezért vita tört ki közöttük. Ennek során a látogató egyszer arcon ütötte a férfit, majd autóval távozott.

A vádlott ezután egy ismeretlen társával kocsiba ült, és a sértett után indult. Amikor a két autó szembetalálkozott, a vád szerint a férfi járművével nekikormányzott a másik gépkocsinak, amely így nem tudott továbbhaladni. Az ütközésben több mint százezer forintos kár keletkezett.

A két támadó ezután kirángatta a sértettet az autóból, és a magukkal vitt fakarókkal testszerte ütlegelni kezdték. A vádlott a földön fekvő férfit a vád szerint kétszer vesetájékon szúrta egy hegyes eszközzel.

A magatehetetlen sértettet a helyszínen hagyták, majd elhajtottak. A környező házak lakói értesítették a mentőket és a rendőrséget. A férfi több súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.

A főügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt.