Morrison’s 2 -ügy: Képtelen volt végignézni a gyászoló anya fia megtámadásának felvételeit a bíróságon

Mint arról az Origo is beszámolt, a Morrison’s 2 nevű fővárosi szórakozóhelyen 2025. november 29. éjjelén két szórakozó fiatal konfliktusa halálos támadásba torkollt. A 25 éves Gábor egy szóváltást követően – feltehetően egy lány védelmében – két váratlan, nagy erejű ütést kapott a 29 éves A. László erdélyi kőművestől. Az áldozat az ütésektől összerogyott és elvesztette az eszméletét, majd a kórházban életét vesztette. A Fővárosi Főügyészség az elkövetőt emberöléssel vádolja. A férfi beismerte, hogy a fiatal férfit megverte, de állítása szerint nem akarta megölni. A. Lászlóra akár 15 év börtönbüntetés is kiszabható.
Az ügy tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken folytatódott. Egy női tanú a tragédia éjszakáján a helyszínen tartózkodott.
– A második ütést oldalról láttam, és azt is, hogy a sértett összerogyott. Ezután a vádlottat megkérdeztem, miért kellett ezt csinálnia, mire azt mondta, hogy a sértett kezet emelt rá -mondta a nő, aki a nővére, Tünde, és egy éppen aznap megismert Eszter nevű lány társaságában múlatta az időt.
Czudarné Kisnémet Erika bírónő kérdésére, hogy a tanú honnan tudja, hogy éppen a második ütést látta, a fiatal nő kifejtette, hogy az üggyel kapcsolatban sok cikket elolvasott, ezért biztos benne, hogy annak következtében került a földre.
Henrietta, a tanú beismerte, hogy a tragédia idején alkoholt fogyasztott, de hangsúlyozta, hogy nem annyit, amennyi befolyásolná az emlékei hitelességét. A nő arra is kitért, hogy a vádlottal már a támadás előtt is beszélt.
— Ismerkedés céljából odalépett hozzám. Teljesen normálisan viselkedett. Hogy miről beszéltünk, arra már nem emlékszem, de az biztos, hogy egyáltalán nem volt agresszív vagy tolakodó. Más nőket sem zaklatott, legalábbis nem láttam.
Az ügyész kérdésére a tanú elmondta, hogy mikor a sértett elesett, a vádlott arcán riadalmat, vagy inkább meglepettséget látott. Ez azért lehet lényeges, mert más tanúk szerint László ünnepeltette magát, ám Henrietta szerint erről szó sem volt.
Ezek után a vádlott is kérdezhetett.
— Amikor odamentem hozzád, veszélyben érezted magad?
— Nem -hangzott a válasz.
A szórakozóhelyen egyébként aznap este egy fiatal nőnek kibicsaklott a bokája, akinek a tanú vitt egy pohár vizet. A tárgyaláson elhangzott, hogy a tanú és a vádlott között a széken ülő sérült esete is szóba került. A vádlott viccesen megkérdezte a tanút, hogy ő is félrelépne-e. A válaszra már máshogy emlékeztek. A nő jelenleg és akkor is párkapcsolatban élt, ezért kizártnak tartja, hogy azt mondta, hogy „ő nem tud félrelépni, mert nincs senkije”.
A bizonyítási eljárás keretében levetítették a konfliktust megörökítő kamerafelvételt is. Czudarné a teremben ülő sértetti hozzátartozókhoz fordult, ha nem kívánják látni, forduljanak el, vagy akár ki is mehetnek. A gyászolók végül nem hagyták el a termet.
A videón tisztán látszott, ahogy a fehér pólót viselő vádlott kétszer is megüti Gábort, aki ennek hatására összerogyik. Előtte László kedélyesen elbeszélgetett a nővel. A sértett, már akkor is a közelükben állt, de erre a tanú nem emlékezett, csak a felvétel lejátszásakor szembesült a ténnyel.
Az elhunyt férfi gyászoló családja végignézte, amint a felvételen a gyermeke elesik, oldalára fordul, még egyszer megmozdítja a lábát, majd eszméletlenül a földön fekszik.
A tárgyalás szünetében a gyászoló édesanya, Zsuzsanna annyit elárult, hogy ő lehunyta a szemét a képsorok lejátszásakor.
Henriettát a bíró elbocsátotta, majd a terembe szólította az előbbiekben már említett Esztert.
A kérdésre, hogy ismeri-e a tanút, hangsúlyozta, hogy nem ismeri, viszont valamelyest felismeri. Eszter elmondta, hogy a szórakozóhelyre egyedül érkezett, majd megismerkedett Henriettával, és testvérével, Tündivel.
— A tánctéren feküdt a fiatal lány. A társaságától megkérdeztem, hogy vajon túl sokat ivott-e, de kiderült, hogy nem erről van szó, hanem a lépcsőn lefele jövet kifordult a bokája. Ekkor hoztam neki egy széket.
Az egyik ütést Eszter is látta, mint ahogy azt is, ahogy a sértett a földre esik. Ezért sietett oda az egyik biztonsági őrhöz, hogy hívjon segítséget.
Henriettával ellentétben a vádlott ütés utáni magatartását arrogánsnak érezte.
— A két karját magabiztosan elemelte a törzsétől!
Eszter azt is elmondta, hogy nem észlelte, hogy László mással is agresszív lett volna, igaz, a szórakozóhelyen nem is rá figyelt. A tanú emlékei szerint egyébként miután Gábor összeesett, László kifejtette, hogy a sértett az ütések előtt felszólította, hogy „tegye fel a kezét”, amit László - Eszter szerint - kihívásként értékelt.
Mi történt a Morrison's 2-ben?
Az ügyész fontosnak tartotta tisztázni, hogy Eszter benyomása szerint felmerülhetett-e a vádlottban az a lehetőség, hogy a sértettnél kés- vagy bokszer van.
— Bízom a biztonsági őrök munkájában, a szórakozóhelyre pedig ilyen eszközöket nem szabad bevinni.
A bíró kérdésére Eszter elárulta, ha teheti, havonta egyszer elmegy a Morrisonsba, de őt még sosem motozták meg. László ehhez csatlakozva megjegyezte, hogy tőle még az igazolványát sem kérték el belépéskor, és a ruházatát sem vizsgálták át.