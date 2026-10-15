Morrison’s 2 -ügy: Képtelen volt végignézni a gyászoló anya fia megtámadásának felvételeit a bíróságon

Mint arról az Origo is beszámolt, a Morrison’s 2 nevű fővárosi szórakozóhelyen 2025. november 29. éjjelén két szórakozó fiatal konfliktusa halálos támadásba torkollt. A 25 éves Gábor egy szóváltást követően – feltehetően egy lány védelmében – két váratlan, nagy erejű ütést kapott a 29 éves A. László erdélyi kőművestől. Az áldozat az ütésektől összerogyott és elvesztette az eszméletét, majd a kórházban életét vesztette. A Fővárosi Főügyészség az elkövetőt emberöléssel vádolja. A férfi beismerte, hogy a fiatal férfit megverte, de állítása szerint nem akarta megölni. A. Lászlóra akár 15 év börtönbüntetés is kiszabható.

Morrison’s 2 -ügy vádlottja Fotó: Origo

Az ügy tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken folytatódott. Egy női tanú a tragédia éjszakáján a helyszínen tartózkodott.

– A második ütést oldalról láttam, és azt is, hogy a sértett összerogyott. Ezután a vádlottat megkérdeztem, miért kellett ezt csinálnia, mire azt mondta, hogy a sértett kezet emelt rá -mondta a nő, aki a nővére, Tünde, és egy éppen aznap megismert Eszter nevű lány társaságában múlatta az időt.

Czudarné Kisnémet Erika bírónő kérdésére, hogy a tanú honnan tudja, hogy éppen a második ütést látta, a fiatal nő kifejtette, hogy az üggyel kapcsolatban sok cikket elolvasott, ezért biztos benne, hogy annak következtében került a földre.

László állítja: nem akart ölni Fotó: Origo

Henrietta, a tanú beismerte, hogy a tragédia idején alkoholt fogyasztott, de hangsúlyozta, hogy nem annyit, amennyi befolyásolná az emlékei hitelességét. A nő arra is kitért, hogy a vádlottal már a támadás előtt is beszélt.

— Ismerkedés céljából odalépett hozzám. Teljesen normálisan viselkedett. Hogy miről beszéltünk, arra már nem emlékszem, de az biztos, hogy egyáltalán nem volt agresszív vagy tolakodó. Más nőket sem zaklatott, legalábbis nem láttam.

Az ügyész kérdésére a tanú elmondta, hogy mikor a sértett elesett, a vádlott arcán riadalmat, vagy inkább meglepettséget látott. Ez azért lehet lényeges, mert más tanúk szerint László ünnepeltette magát, ám Henrietta szerint erről szó sem volt.

Ezek után a vádlott is kérdezhetett.