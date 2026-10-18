Halálos ökölcsapások a Morrison's 2-ben: nem volt segítség a kamerafelvétel, hiába kerestek szájról olvasó szakértőt

Mint arról az Origo is beszámolt, a Morrison’s 2 zenés klubban 2025. november 29. éjjelén két férfi szóváltása tragédiába torkollott. A 29 éves A. László, a kettős állampolgárságú erdélyi kőműves kétszer is behúzott a 25 éves Gábornak, aki az ütések következtében megtántorodott, majd elesett. A földön fekve még megmozdította a lábát és a karját, de a következő pillanatokban elvesztette az eszméletét. A sértetthez mentőt hívtak, majd kórházba szállították, de az életét nem lehetett megmenteni.
Gábort az ügyészség emberöléssel vádolja, de az ügy legutóbbi tárgyalásán Czudarné Kisnémet Erika bírónő bejelentette, hogy még jó néhány szakértőt meg kell hallgatnia, és könnyen lehet, hogy Gábor cselekményét a vádtól eltérően halált okozó testi sértésnek minősíti. A két bűncselekmény közti lényeges különbség, hogy emberölés esetében az elkövető szándéka kifejezetten a sértett életének kioltására irányul, mag az utóbbi bűncselekmény lényege, hogy a tettes ugyan szándékosan bántalmazza a sértettet, de nem akarja a halálát.
A vádlott annyit beismert, hogy a férfit megütötte, de állítja: nem állt szándékában megölni. Hogy végül pontosan miért ítélik el, az számára egyáltalán nem mindegy. Az emberölés büntetési tétele alapesetben is 5-15 évig terjedő szabadságvesztés, míg a halált okozó testi sértésé 2-8.
A tárgyaláson többször is a szórakozóhelyen készült, a támadást megörökítő kamerafelvételeket, melyen jól látszott, hogy az ütések előtt Gábor és László még röviden elbeszélgetett. A bizonyítási eljárás során kulcskérdés lett volna, hogy pontosan mi hangzott el köztük.
Morrison’s 2-ügy: egyre több a kérdés
A bíróság szeretett volna felkérni egy szájról olvasásra szakosodott igazságügyi szakértőt, ám kiderült, hogy ez a terület a valójában nem létezik Magyarországon. Czudarné ennek ismeretében már egy különleges megoldáshoz folyamodott: a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségét kérte fel egy jelnyelvet és szájról olvasást ismerő eseti szakértőnek.
Az eredeti indítvány még csak a vádlott és a sértett közötti kommunikáció tisztázására irányult. A vádlott védője azonban kiterjesztő indítványt terjesztett elő, kérve, hogy a bíróság a felvételen szereplő mintegy kétperces időszak teljes kommunikációját vizsgálja meg – beleértve a sértett, a vádlott, valamint a közelben tartózkodó tanúk közötti párbeszédeket is. A bíróság helyt adott a kérelemnek, és kiegészítő végzésben kérte fel a szövetséget a vizsgálat elvégzésére.
A SINOSZ szakemberei többször is kockáról kockára átnézték a kritikus videórészletet, ám leküzdhetetlen technikai és fizikai akadályokba ütköztek: a kamera és az érintett személyek közötti nagy távolság miatt az ajkak mozgása már az eredeti felvételen sem volt megfelelően kivehető, ráadásul amikor felvételt felnagyították, a kép elmosódottá és pixelessé vált, ami teljesen lehetetlenné tette az ajakmozgások pontos felismerését. Mindezt tetézte, hogy László és a közelben tartózkodó tanúk a vizsgált időszakban takarásban voltak, így róluk sem állt rendelkezésre értékelhető vizuális anyag.
A szövetség szakértői ezek után úgy nyilatkoztak, hogy a rendelkezésre álló anyag alapján bármilyen konkrét szó vagy mondat leiratozása kizárólag feltételezés lenne, szakmailag nem vállalható.
A bíróság az eljárást a többi rendelkezésre álló bizonyíték figyelembevételével folytatja.
A letartóztatásban levő Lászlót jelenleg a szabályoknak megfelelően börtönben tartják fogva. Czudarné a tárgyaláson felolvasta a vádlott BVOP által írt jellemzését, mely szerint a vádlottal magatartási problémák nem merültek fel, és a társadalomba reintegrálható. A munkájával a munkáltatói elégedettek, pedig a befogadásakor a nehéz fizikai munkára alkalmas minősítést kapta. A szabadidejét hasznosan, olvasással tölti. Fegyelmezésére és jutalmazására eddig nem volt példa. Négy hozzátartozójával és két ügyvéddel tartja a kapcsolatot rendszeresen.