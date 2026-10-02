Tragédia az Alsóvölgy utcában: ismert hegymászó fia ölte meg a nagymamáját

Borzalmas tragédia történt csütörtök este a II. kerületben. Az 56-os villamosvonal által szegélyezett Alsóvölgy utca máskor csendes társasházának nyugalmát éktelen zaj törte meg: egy férfi nagyon hangosan kiabált egy idős asszonnyal. A szomszédok megérezték, hogy nagy a baj, ezért csütörtökön este 8 körül azonnal értesítették a segélyhívó központot. A rendőrök azonnal elindultak a helyszínre, de mire megérkeztek, megtörtént a baj. A mentősök ugyan megkezdték az asszony újraélesztését, de nem jártak sikerrel. A törékeny nagymama életét vesztette.

Ebben a házban halt meg a nagymama Fotó: ORIGÓ

– Éktelen veszekedést hallottunk, és úgy tűnt, mintha valaki a bútorokat tologatná vagy törné-zúzná. Ez egyáltalán nem volt jellemző a nagymamára és az unokájára. Két, egymás melletti lakásban laktak. Elképzelni nem tudjuk, hogy min vesztek össze – mondta az Origónak az egyik lakó.

– A néni mindenkivel mindig nagyon kedves volt, az unokája inkább magának való. Gyakran láttuk a kertben ijászkodni.

A feltételezések szerint a saját nagymamája ellen forduló 35 éves férfi egy ismert hegymászó fia. Az oktatással is foglalkozó, gyászoló alpinista nem kívánt a média kérdéseire válaszolni.

– Nem adok ki semmilyen információt! Kérem, értse meg! – közölte.

A rendőrség az emberöléssel gyanúsított férfit őrizetbe vette.