Éheztette és bántalmazta a 11 éves kislányt egy borsodi nevelőszülő, még a WC használatát is megtiltotta neki

Az Encsi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt vádat emelt egy nő ellen, aki nevelőszülőként egyebek között éheztette és bántalmazta a rábízott gyermeket, súlyosan megszegve kötelességét és veszélyeztetve a gyerek testi, értelmi fejlődését – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője az MTI-vel szerdán. Jogg Zsolt tájékoztatása szerint a kormányhivatal 2022-ben helyezte el a 11 éves lányt a vádlott nevelőszülői háztartásába Borsodban, ahol a nő nevelt és saját gyermekeit gondozta.

A nevelőszülő akkor is bántalmazta a kislányt, amikor a hidegre panaszkodott - Illusztráció

Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

A nő 2024 októberétől megtiltotta a gyermeknek, hogy a házban található illemhelyet használja, helyette csak az udvari árnyékszéket vehette igénybe.

A kislány hétköznap nem kapott élelmet, így éhesen járt iskolába is, ahol az osztálytársaitól kapott ételeket ette.

Mindemellett a vádlott a saját gyermekeihez képest alsóbbrendűként kezelte a lányt, akinek télen megfelelő meleg ruhát sem biztosított, így kellett udvart takarítania, és az iskolába indulás előtt és hazatérés után is az udvaron kellett lennie. Amikor a gyermek szólt, hogy nagyon fázik, a nevelőanyja bántalmazta.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, és kezdeményezte a vádlott bármely olyan foglalkozástól való eltiltását, amelyben 18 évesnél fiatalabb személlyel kerülne kapcsolatba.

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Megrázó részletekre derült fény a két nevelőszülőt is érintő büntetőperben. A sorozatos bántalmazások és az éheztetés után végül egy tragikus fürdetés vetett véget az életének, így mindössze négy évet kapott a sorstól a szerencsétlen kislány.