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nyíregyháza

A helyszínen szörnyethalt egy 22 éves fiatal: tragédia Nyíregyházán

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Borzalmas baleset történt Nyíregyházán csütörtök este. Egy BMW ripityára tört, egy 22 éves fiatal a helyszínen életét vesztette.
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nyíregyházabalesettragédia

Felfoghatatlan tragédia rázta meg Nyíregyházát csütörtök éjszaka: a Korányi Frigyes utcában két személyautó csapódott egymásnak brutális erővel. A vizes útszakaszon megcsúszó, négy fiatal életét magában rejtő gépkocsi a szemközti sávba sodródott, ahol a becsapódás azonnal kioltotta a jobb első ülésen utazó 22 éves férfi életét.

 

A gépkocsi szintén 22 éves sofőrjét válságos állapotban szállították kórházba a mentők, miközben a roncsok közé szorult utasok kimentéséért heroikus küzdelmet vívtak a tűzoltók.

Nagy sebességgel haladt a BMW

A rendelkezésre álló adatok szerint 21 óra 45 perc körül egy háromajtós kupé BMW közlekedett Nyíregyháza külvárosi részén, a Korányi Frigyes utcában. A járművezető feltehetően nem az időjárási és útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművet: egy kanyarívben a vizes, csúszós úttesten elvesztette uralmát az autó felett.

A BMW keresztbe fordult az úton, majd átsodródott a szemközti forgalmi sávba, ahol a jobb oldalába hatalmas erővel belecsapódott egy szabályosan érkező, szintén háromajtós Audi.

A brutális ütközés erejétől a járművek teljesen összeroncsolódtak. A vétlen Audiban utazó két személy a szerencsének köszönhetően a saját lábán el tudta hagyni a járművet, a BMW-ben ülő négy fiatal azonban valóságos fémcsapdába került. 

A megrázó képeket a balesetről itt nézheted meg.

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