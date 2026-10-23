A helyszínen szörnyethalt egy 22 éves fiatal: tragédia Nyíregyházán

Felfoghatatlan tragédia rázta meg Nyíregyházát csütörtök éjszaka: a Korányi Frigyes utcában két személyautó csapódott egymásnak brutális erővel. A vizes útszakaszon megcsúszó, négy fiatal életét magában rejtő gépkocsi a szemközti sávba sodródott, ahol a becsapódás azonnal kioltotta a jobb első ülésen utazó 22 éves férfi életét.

A gépkocsi szintén 22 éves sofőrjét válságos állapotban szállították kórházba a mentők, miközben a roncsok közé szorult utasok kimentéséért heroikus küzdelmet vívtak a tűzoltók.

Nagy sebességgel haladt a BMW

A rendelkezésre álló adatok szerint 21 óra 45 perc körül egy háromajtós kupé BMW közlekedett Nyíregyháza külvárosi részén, a Korányi Frigyes utcában. A járművezető feltehetően nem az időjárási és útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművet: egy kanyarívben a vizes, csúszós úttesten elvesztette uralmát az autó felett.

A BMW keresztbe fordult az úton, majd átsodródott a szemközti forgalmi sávba, ahol a jobb oldalába hatalmas erővel belecsapódott egy szabályosan érkező, szintén háromajtós Audi.

A brutális ütközés erejétől a járművek teljesen összeroncsolódtak. A vétlen Audiban utazó két személy a szerencsének köszönhetően a saját lábán el tudta hagyni a járművet, a BMW-ben ülő négy fiatal azonban valóságos fémcsapdába került.

A megrázó képeket a balesetről itt nézheted meg.