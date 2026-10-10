„Valami nagyon rosszul sült el” — holtan találták a háziorvost, gyanúsak a körülmények

Hannah Caint, a negyvenes éveiben járó háziorvost norfolki otthonában, Dersinghamben találták holtan, a Sandringham-birtok közelében. Egy negyvenes éveiben járó férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek.

A háziorvosként dolgozó Hannah a gyanú szerint gyilkosság áldozata lett (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A háziorvos halálának körülményei

Hannah Caint vasárnap a hajnali órákban találták holtan, a helyiek szerint a doktornő éppen gyerekeknek tartott ottalvós bulit otthonában. A rendőrséghez hajnali 2 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, a többi gyermeket a rendőrök ezt követően hazavitték. Egy negyvenes éveiben járó férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek, és továbbra is rendőrségi őrizetben van.

GP is found dead in her home 'while hosting a children's sleepover' https://t.co/mPldN5b5kQ — Daily Mail (@DailyMail) October 6, 2026

Hannah egy közeli, Grimstonban működő rendelőben dolgozott háziorvosként. A rendelő hétfőn zárva maradt, vezetői szerint „a praxis csapatát érintő rendkívül nehéz körülmények” miatt. Az orvos a Norfolk Sky Aesthetics nevű esztétikai kezelésekkel foglalkozó vállalkozásnál is dolgozott.

Hannah három kisgyermeket nevelt. Egy nagy családi házban élt a Fern Hillen, amely köré a rendőrség kordont vont. A környéken élők nyugodt, csendes környékként jellemezték Dersinghamet. Egy szomszéd azt mondta, Hannah körülbelül tíz éve élt ott.

Csodálatos ember volt, három gyönyörű kisgyermekkel. Nyilvánvalóan valami nagyon rosszul sült el. Egyszerűen nincsenek szavaim, egyikünknek sincsenek

– mondta.

Egy kilencvenes éveiben járó férfi, aki Hannahék szomszédságában élt, azt mondta, semmit sem tudott a történtekről addig, amíg meg nem érkezett a rendőrség.

„Nagyon ritkán láttam őket, a gyerekek aranyosak voltak. Gyakran berúgták a labdájukat a kertembe, én pedig visszadobtam nekik, vagy átjöttek és megkérdezték, hogy bemehetnek-e megkeresni” – mondta.

Az ember olvas hasonló esetekről, amelyek máshol történnek. De hogy valami ilyesmi ilyen közel az otthonunkhoz történjen, arra még soha nem volt példa

– mondta egy másik szomszéd.

Egy másik helybéli így fogalmazott: „Ez az a fajta hely, ahol ha elfelejted bezárni az autódat, és egész éjjel kint hagyod, akkor sem történik vele semmi.”

A rendőrségi vizsgálat továbbra is folyamatban van - írja a Mirror.