Sűrű füst szállt fel a Petőfi hídnál – tűzoltók dolgoznak a helyszínen

Füstölni kezdett egy személyautó motortere Budapesten, a Petőfi híd pesti hídfőjénél, a felhajtón. A helyszínen tartózkodók még a tűzoltók kiérkezése előtt, porral oltóval avatkoztak közbe, megakadályozva a nagyobb bajt.
Egy gépkocsi motortere füstölt Budapesten, a Petőfi híd pesti hídfőjénél, a felhajtón.
Lángba borult egy autó motortere a Petőfi hídnál, jelentős forgalmi akadály alakult ki Budapesten
A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók egy porral oltóval megszüntették a bajt, az egység jelenleg egy vízsugárral visszahűti a motorteret.
Az eset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon
- írja a katasztrófavédelem.
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