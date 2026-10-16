Sűrű füst szállt fel a Petőfi hídnál – tűzoltók dolgoznak a helyszínen

Egy gépkocsi motortere füstölt Budapesten, a Petőfi híd pesti hídfőjénél, a felhajtón.

Lángba borult egy autó motortere a Petőfi hídnál, jelentős forgalmi akadály alakult ki Budapesten Fotó: unsplash.com

Lángba borult egy autó motortere a Petőfi hídnál, jelentős forgalmi akadály alakult ki Budapesten

A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók egy porral oltóval megszüntették a bajt, az egység jelenleg egy vízsugárral visszahűti a motorteret.

Az eset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon

- írja a katasztrófavédelem.

