Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Váratlan

Nagy lépésre szánta el magát Gulácsi Péter a fegyveres rablás után

tűz

Sűrű füst szállt fel a Petőfi hídnál – tűzoltók dolgoznak a helyszínen

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Füstölni kezdett egy személyautó motortere Budapesten, a Petőfi híd pesti hídfőjénél, a felhajtón. A helyszínen tartózkodók még a tűzoltók kiérkezése előtt, porral oltóval avatkoztak közbe, megakadályozva a nagyobb bajt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzBudapestPetőfi hídfüst

Egy gépkocsi motortere füstölt Budapesten, a Petőfi híd pesti hídfőjénél, a felhajtón. 

Lángba borult egy autó motortere a Petőfi hídnál, jelentős forgalmi akadály alakult ki Budapesten
Lángba borult egy autó motortere a Petőfi hídnál, jelentős forgalmi akadály alakult ki Budapesten Fotó: unsplash.com

Lángba borult egy autó motortere a Petőfi hídnál, jelentős forgalmi akadály alakult ki Budapesten

A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók egy porral oltóval megszüntették a bajt, az egység jelenleg egy vízsugárral visszahűti a motorteret. 

Az eset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon 

- írja a katasztrófavédelem
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!