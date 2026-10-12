Közel kétmillió forintot sikkasztott egy postás nő az elmúlt hónapokban

A nagydorogi rendőrök olyan személyeket keresnek, akiket postai alkalmazottként károsított meg egy nő az elmúlt időszakban Kajdacson, Tengelicen vagy Katalinpusztán.

Közel kétmillió forintot sikkasztott egy nő az elmúlt hónapokban postai alkalmazottként. Fotó: police.hu

Közel kétmillió forintot sikkasztott egy nő az elmúlt hónapokban postai alkalmazottként

A Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrsén 17040/149/2026. bűnügyi számon sikkasztás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 43 éves nővel szemben, aki postai alkalmazottként számos ember pénzét sikkasztotta el – olvasható a rendőrség oldalán.

A közlemény szerint a gyanúsított különböző módokon károsította meg a sértetteket.

Egyesek rá bízták a pénzüket, mondván, hogy ő befizeti a csekkjeiket, de a nő ehelyett eltette a pénzt. Másoknak a különböző jogcímeken – nyugdíj, iskolakezdési támogatás – várt forintjait használta fel sajátjaként.

Azonban a munkatársait sem kímélte. Előfordult, hogy a dolgozók azért nem tudták kifizetni a nyugdíjat másoknak, mert a nő a kézbesítés megkezdése előtt kivett a pénztárcából egy nagyobb összeget.

Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a nő közel kétmillió forintot sikkasztott el az elmúlt hónapokban.

Milliárdos áfacsalásra derült fény Tatabányán

Közel egymilliárd forintos költségvetési kárt okozhatott az a két férfi, akik a gyanú szerint fiktív számlákkal próbálták csökkenteni az ékszerkereskedelemből származó bevételük után fizetendő adót. Az áfacsalás ügyében a Tatabányai Járásbíróság elrendelte a két férfi letartóztatását, a döntés azonban egyelőre nem végleges.