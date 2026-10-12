Közel kétmillió forintot sikkasztott egy postás nő az elmúlt hónapokban

A nagydorogi rendőrök olyan személyeket keresnek, akiket postai alkalmazottként károsított meg egy nő az elmúlt időszakban Kajdacson, Tengelicen vagy Katalinpusztán.
Közel kétmillió forintot sikkasztott egy nő az elmúlt hónapokban postai alkalmazottként
A Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrsén 17040/149/2026. bűnügyi számon sikkasztás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 43 éves nővel szemben, aki postai alkalmazottként számos ember pénzét sikkasztotta el – olvasható a rendőrség oldalán.
A közlemény szerint a gyanúsított különböző módokon károsította meg a sértetteket.
Egyesek rá bízták a pénzüket, mondván, hogy ő befizeti a csekkjeiket, de a nő ehelyett eltette a pénzt. Másoknak a különböző jogcímeken – nyugdíj, iskolakezdési támogatás – várt forintjait használta fel sajátjaként.
Azonban a munkatársait sem kímélte. Előfordult, hogy a dolgozók azért nem tudták kifizetni a nyugdíjat másoknak, mert a nő a kézbesítés megkezdése előtt kivett a pénztárcából egy nagyobb összeget.
Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a nő közel kétmillió forintot sikkasztott el az elmúlt hónapokban.
Milliárdos áfacsalásra derült fény Tatabányán
Közel egymilliárd forintos költségvetési kárt okozhatott az a két férfi, akik a gyanú szerint fiktív számlákkal próbálták csökkenteni az ékszerkereskedelemből származó bevételük után fizetendő adót. Az áfacsalás ügyében a Tatabányai Járásbíróság elrendelte a két férfi letartóztatását, a döntés azonban egyelőre nem végleges.
A rendőrség kéri, hogy akinek hasonló módon kárt okozott a gyanúsított, az jelezze azt a Nagydorogi Rendőrőrsön, hívja a 06-75-532-000 hívószámot, vagy akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot.