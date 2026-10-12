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postai alkalmazott

Közel kétmillió forintot sikkasztott egy postás nő az elmúlt hónapokban

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Pénzsikkasztás károsultjait keresik a Nagydorogi Rendőrőrs egyenruhásai. A hatóságok egy 43 éves nő ellen indítottak eljárást, aki postai alkalmazottként nyúlt le közel 2 millió forintot.
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postai alkalmazottsikkasztásrendőrség

A nagydorogi rendőrök olyan személyeket keresnek, akiket postai alkalmazottként károsított meg egy nő az elmúlt időszakban Kajdacson, Tengelicen vagy Katalinpusztán.

Közel kétmillió forintot sikkasztott egy nő az elmúlt hónapokban postai alkalmazottként
Közel kétmillió forintot sikkasztott egy nő az elmúlt hónapokban postai alkalmazottként. Fotó: police.hu

Közel kétmillió forintot sikkasztott egy nő az elmúlt hónapokban postai alkalmazottként

A Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrsén 17040/149/2026. bűnügyi számon sikkasztás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 43 éves nővel szemben, aki postai alkalmazottként számos ember pénzét sikkasztotta el – olvasható a rendőrség oldalán.

A közlemény szerint a gyanúsított különböző módokon károsította meg a sértetteket. 

Egyesek rá bízták a pénzüket, mondván, hogy ő befizeti a csekkjeiket, de a nő ehelyett eltette a pénzt. Másoknak a különböző jogcímeken – nyugdíj, iskolakezdési támogatás – várt forintjait használta fel sajátjaként.

Azonban a munkatársait sem kímélte. Előfordult, hogy a dolgozók azért nem tudták kifizetni a nyugdíjat másoknak, mert a nő a kézbesítés megkezdése előtt kivett a pénztárcából egy nagyobb összeget.

Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a nő közel kétmillió forintot sikkasztott el az elmúlt hónapokban.

A rendőrség kéri, hogy akinek hasonló módon kárt okozott a gyanúsított, az jelezze azt a Nagydorogi Rendőrőrsön, hívja a 06-75-532-000 hívószámot, vagy akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot.

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