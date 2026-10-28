Csarodai fegyveres rablás: 4 embert tartóztatott le a rendőrség

Mint arról korábban beszámoltunk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csarodán két símaszkos, fegyveres férfi megtámadott két ukrán nőt a faluház mögötti parkolóban október 15-én csütörtökön. A rablás során betörték a nők autójának szélvédőjét, fegyvert fogtak rájuk, és mintegy 10 millió forintnak megfelelő eurót zsákmányoltak tőlük.

4 embert tartóztattak le a csarodai fegyveres rablás ügyében. Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség

A helyiek szerint a támadók előre kitervelhették az akciót, és sokan rettegtek, hogy a fegyveresek a közelben rejtőzhettek el. A rendőrség azonnal ellenőrzőpontokat állított fel, de a tetteseket először nem sikerült elfogniuk.

4 embert tartóztattak le a csarodai fegyveres rablás ügyében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint október 21-én sikerült elfogni a fegyveres rablás négy elkövetőjét. A nagyszabású akcióban a TEK és a szabolcsi Jonatán Közterületi Támogató Alosztály egységei is részt vettek. Tiszaújvárosban egy 36 éves nyíregyházi férfira, Polgáron egy 34 éves tiszatarjáni nőre, míg Nyíregyházán a társaikra - egy 42 éves férfira és 38 éves feleségére - csaptak le a rendőrök. Bár a gyanúsítottak lakóhelyén tartott házkutatások során a rabolt pénz egy része előkerült, fegyvert nem találtak a nyomozók.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak előre eltervezték a bűncselekményt, miután fülest kaptak arról, hogy az áldozatok mikor lesznek Csarodán a nagyobb összeggel. Október 15-én a két maszkos, kapucnis, feketébe öltözött férfi lerohanta a nők autóját: betörték az egyik oldalsó szélvédőt, paprikaspray-t fújtak az utastérbe, majd fegyverrel kényszerítették őket a pénz átadására. Miután megszerezték a több tízmillió forintnyi valutát, elmenekültek arra a megbeszélt pontra, ahol a két nő autójukkal várta őket, majd együtt Nyíregyházára mentek.

A rendőrség fegyveresen elkövetett rablás bűntettének gyanújával vette őrizetbe a négyfős társaságot, valamint kezdeményezte a letartóztatásukat. A bíróság elrendelte Cs. S., P. Gy. és P. T. letartóztatását, valamint C.-né F. B. bűnügyi felügyeletét - olvasható a rendőrség oldalán.