Símaszkos fegyveresek csaptak le két nőre Csarodán, azóta sem találják őket

Rettegnek a helyiek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csarodán, miután csütörtökön két símaszkos, fegyveres férfi támadt két nőre. A rablók mintegy 10 millió forintot zsákmányoltak, majd elmenekültek, a rendőröknek pedig egyelőre nem sikerült a nyomukra bukkanniuk.

Rablás fényes nappal: símaszkos fegyveresek támadtak két nőre Csarodán. Fotó: Police.hu

A támadók a faluház mögött várakoztak, amikor egy szlovák rendszámú, fekete autó gördült be a parkolóba. A járműben két ukrán nő ült, akiket a rablók azonnal megtámadtak.

Betörték az autó szélvédőjét, pisztolyt nyomtak a nők arcába, és pénzt követeltek tőlük. A támadók 30 ezer eurót, vagyis mintegy 10 millió forintot szereztek meg, majd a polgármesteri hivatal irányába menekültek.

A helyiek úgy vélik, hogy a rablók előre eltervezhették a támadást.

10 milliós rablás Csarodán: a helyiek attól félnek, hogy a fegyveresek még a közelben vannak

A rendőrség a történtek után azonnal ellenőrzőpontokat állított fel, a két férfit azonban nem sikerült elfogni.

A nyomozást az is nehezítheti, hogy az ukrán határ közelében fekvő településen nincs térfigyelő kamerarendszer, így egyelőre nem tudni, merre menekültek a támadók.

A helyiek attól tartanak, hogy a fegyveresek még mindig a környéken rejtőzködhetnek.

A TV2 által megkérdezett szakértő szerint ugyanakkor a térfigyelő kamerák hiánya ellenére is van esély az elkövetők elfogására.

A két férfi akár 15 év szabadságvesztést is kaphat fegyveres rablás miatt.