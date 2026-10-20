Videón a rablás, késsel fenyegetett egy gyereket egy férfi Kiskunhalason

A rablás október 16-án 7 óra 13 perc körül történt az egyik kiskunhalasi üzlet parkolójában. Egy gyerekhez odalépett egy ismeretlen fiatal férfi, aki pénzt kért a fiútól.

A rablás után a fegyveres férfi követte a fiút, és újra kirabolta

Fotó: police.hu

A fiú a pénztárcájából 340 forintot adott a férfinek, aki a tárcát meglátva további pénzt követelt a sértettől, majd megmutatta, hogy a kabátja belsejében van nála egy kés.

Az elkövető azt is mondta, hogy meg fogja szúrni a fiút, ha nem ad neki pénzt.

A gyerek a fenyegetés hatására további 500 forintot adott neki, majd felszállt a kerékpárjára és gyorsan eltekert. Az elkövető futva követte egészen az egyik iskola területén található kerékpártárolóig, ahol ismét a sértetthez lépett és a kést megmutatva ismét megfenyegette. A fiú ekkor 1000 forintot adott át a rablónak, aki ezután elment – írja a police.hu.

A kiskunhalasi rendőrök a bejelentést követően azonnal adatgyűjtésbe kezdtek és a pontos személyleírásnak köszönhetően beazonosították a rablással gyanúsítható 19 éves férfit, akit nem sokkal a bűncselekmény elkövetése után elfogtak és őrizetbe vettek. A nyomozók kezdeményezték letartóztatását.

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