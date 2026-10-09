Radostyáni templomtűz: gyújtogatásra gyanakodnak a falubeliek

Amint arról beszámoltunk, október 3-án délután kigyulladt és teljes terjedelmében kiégett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Radostyán református temploma. A pusztító tűzben megsemmisült az épület tetőszerkezete, belső tere, és a szomszédos harangtorony is. A katasztrófa pótolhatatlan veszteség a helyi közösségnek és a magyar épített örökségnek. A radostyáni templom eredete a középkorig nyúlik vissza, mai formáját 1784-ben nyerte el, a most megsemmisült 16 méter magas, hatszögletű, barokk harangtorony 1762 óta a hazai faépítészet egyik legértékesebb emléke volt.

A belső tér, a tetőszerkezet és a harangtorony is megsemmisült a radostyáni templomtűzben (Fotó: Kiss Kristóf / BOON)

Gyűjtést indítottak a radostyáni templom megmentéséért

A tragédia után azonnal megindult a gyűjtés a műemléképület helyreállítására, a felajánlott összeg pedig már a hét közepén átlépte a 4 millió forintot. A legfontosabb feladat most a megmaradt falak védelme az időjárás viszontagságaitól.

A statikus szakember látta a megmaradt falakat, amelyek első látásra nem nagyon sérültek meg, ezeket kell az őszi és a téli csapadéktól megvédeni”

– nyilatkozta a TV2 Híradónak Váradi Zsolt református lelkész. Hozzátette: a hatóságokkal egyeztetve ideiglenes sátortetőt építenek a falak fölé, hogy az eső és a hó ne tehessen további kárt az állagukban.

Gyújtogató garázdálkodhat a településen

A lelkész közölte: a tűzvész napján a helyi temetőben négy különálló gyújtogatás is történt, ezért a falu lakói közül sokan meg vannak győződve arról, hogy a templomot is szándékosan gyújtották fel.

Ezt a gyanút erősítette meg Rácz János, Radostyán polgármestere is, aki elmondta: szombaton a temető területén egy sírt és egy tujafát is lángra lobbantott valaki.

Magánvéleményem szerint nem elektromos tűz volt, hanem felgyújtották a tornyot”

– fogalmazott a településvezető.

A katasztrófavédelem hivatalos tűzvizsgálatot folytat az ügyben, amelynek eredményére akár még heteket kell várni. A rendőrségen egyelőre nem indult büntetőeljárás.