ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
őrbottyán

Apa nélkül nő fel két kislány, egy rendőr halt meg Őrbottyánnál

7 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Múlt csütörtökön történt a tragédia. A rendőr családja nehéz helyzetbe került.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
őrbottyánrendőrtragédia

Egy 6 és egy 8 éves kislány vesztette el édesapját, miután a zuglói rendőrség 50 éves őrnagya múlt csütörtökön halálos autóbalesetet szenvedett Őrbottyánnál. A család most újabb nehézséggel szembesült.

Egy rendőr a halálos baleset áldozata
Egy rendőr a halálos baleset áldozata / Fotó: Mediaworks

A rendőr halálának körülményei

A kocsi fényes nappal, jó időben sodródott le az útról múlt héten, majd a fák között, az árokban állt meg. A járműben csak a sofőr utazott, akihez mentőhelikoptert riasztottak, de az életét nem tudták megmenteni. Úgy tudni, hogy a tragikus sorsú rendőr egy 24 órás szolgálatról tartott hazafelé, amikor megtörtént a baleset.

Az albérletben élő család lakhatása veszélybe került, ezért a rendőrárvákat segítő ZoNa Alapítvány gyűjtést indított nekik - értesült az RTL Híradó.

Ez is érdekelhet

Spanyol vonatbaleset: felfoghatatlan a tragédia mérete, ideiglenes halottasházat alakítanak ki

 

 

Szóljon hozzá!