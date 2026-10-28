Apa nélkül nő fel két kislány, egy rendőr halt meg Őrbottyánnál

Egy 6 és egy 8 éves kislány vesztette el édesapját, miután a zuglói rendőrség 50 éves őrnagya múlt csütörtökön halálos autóbalesetet szenvedett Őrbottyánnál. A család most újabb nehézséggel szembesült.

Egy rendőr a halálos baleset áldozata / Fotó: Mediaworks

A rendőr halálának körülményei

A kocsi fényes nappal, jó időben sodródott le az útról múlt héten, majd a fák között, az árokban állt meg. A járműben csak a sofőr utazott, akihez mentőhelikoptert riasztottak, de az életét nem tudták megmenteni. Úgy tudni, hogy a tragikus sorsú rendőr egy 24 órás szolgálatról tartott hazafelé, amikor megtörtént a baleset.

Az albérletben élő család lakhatása veszélybe került, ezért a rendőrárvákat segítő ZoNa Alapítvány gyűjtést indított nekik - értesült az RTL Híradó.