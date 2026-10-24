Jogosítványa sem volt a körözött nőnek, aki ámokfutásba kezdett Budapest utcáin

Három piros lámpán hajtott át, és többször is megszegte a közlekedési szabályokat egy 31 éves nő, miközben a rendőrök elől menekült Budapesten. A rendőrségi üldözés végül váratlan fordulattal ért véget, a sofőrről pedig több súlyos szabálytalanság is kiderült – írja a Police.hu.

A nő drogtesztje is pozitív lett (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Október 19-én délelőtt a Hungária körúton figyeltek fel a rendőrök egy autóra, amelyet korábban kivontak a forgalomból, és érvényes kötelező biztosítása sem volt. Amikor megpróbálták megállítani, a sofőr a fény- és hangjelzés, valamint a többszöri felszólítás ellenére továbbhajtott.

Menekülés közben három piros lámpán hajtott át, kétszer pedig a behajtási tilalmat is figyelmen kívül hagyta. Végül azért kényszerült megállni, mert az autója füstölni kezdett.

Két körözés is érvényben volt a rendőrök elől menekülő nő ellen

A járműből feltartott kézzel kiszálló S. Jennifer azzal magyarázta a menekülést, hogy pánikba esett, mert jogosítvány nélkül vezetett. A rendőrök kiderítették, hogy a 31 éves nőnek soha nem volt vezetői engedélye, ráadásul két körözés is érvényben volt ellene. Az autó egyik utasát szintén körözték, a jármű átvizsgálásakor pedig egy teleszkópos fém viperát is találtak.

Mindhárom személyt előállították a XIV. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol a kábítószer-gyorstesztek mindhármuknál pozitív eredményt mutattak. A nőt bódult járművezetés gyanúja miatt hallgatták ki, utasai ellen pedig kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást. S. Jenniferrel szemben a vipera, az engedély nélküli vezetés és a sebességtúllépések miatt szabálysértési feljelentést is tettek.