Megdöbbentő esetről számolt be a Magyar Helsinki Bizottság: egy civil ruhás rendőr zaklathatott egy 17 éves lányt egy Bács-Kiskun megyei településen. A szervezet az érintett fiatalt is képviseli az ügyben.

Civil ruhás rendőr zaklathatta a lányt

Fotó: MediaWorks (Illusztráció)

A gyanú szerint a nyomozó egy szabálysértés miatt állította meg az iskolást, majd beültette az autójába, és egy másik utcába vitte. Ott állítólag azt mondta neki, hogy elsimítja a szabálysértési ügyét, ha megcsókolhatja.

A lány édesanyja szerint gyermeke sírva érkezett haza, és azonnal elmesélte neki, mi történt. A család ezt követően feljelentést tett a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészségen, amely hivatali visszaélés gyanúja miatt indított eljárást.

Rendőr zaklathatott

A TV2 információi szerint a nyomozás során bekérték egy szomszédos ház biztonsági kamerájának felvételeit is. A csatorna úgy tudja, a felvételek alátámasztják, hogy a civil ruhás rendőr beültette az autójába a kamaszlányt.

A TV2 által megkérdezett pszichológus szerint a történtek traumát okozhattak a fiatalnak.

Az ügyben egyelőre senkit sem gyanúsítottak meg. A csatorna információi szerint a 17 éves lány ellen indult szabálysértési eljárást időközben figyelmeztetéssel lezárták.