Folyóba zuhant egy rendőrautó, ketten ültek benne

Egy szemtanú azonnal a segítségükre sietett. A rendőrautó egy híd korlátját is áttörte.
Súlyos baleset történt szombat reggel Prágában: egy rendőrautó áttörte a Hlávkův híd korlátját és a Moldvába zuhant.
A rendőrautó balesete
A kocsiban egy 25 éves nő és egy 30 éves férfi ült. Egy szemtanú a balesetet látva a vízbe ugrott segített kimenteni a bajbajutottakat. A baleset körülményeit vizsgálják. A helyszínre mentők, tűzoltók és rendőrök siettek - írja a Paraméter.
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