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rendőrautó

Folyóba zuhant egy rendőrautó, ketten ültek benne

4 perce
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Egy szemtanú azonnal a segítségükre sietett. A rendőrautó egy híd korlátját is áttörte.
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rendőrautóbalesethíd

Súlyos baleset történt szombat reggel Prágában: egy rendőrautó áttörte a Hlávkův híd korlátját és a Moldvába zuhant. 

A rendőrautós baleset körülményeit vizsgálják
A rendőrautót érintő baleset körülményeit vizsgálják / Fotó: magnific.com

A rendőrautó balesete

A kocsiban egy 25 éves nő és egy 30 éves férfi ült. Egy szemtanú a balesetet látva a vízbe ugrott segített kimenteni a bajbajutottakat. A baleset körülményeit vizsgálják. A helyszínre mentők, tűzoltók és rendőrök siettek - írja a Paraméter.

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