Folyóba zuhant egy rendőrautó, ketten ültek benne

Súlyos baleset történt szombat reggel Prágában: egy rendőrautó áttörte a Hlávkův híd korlátját és a Moldvába zuhant.

A rendőrautót érintő baleset körülményeit vizsgálják / Fotó: magnific.com

A rendőrautó balesete

A kocsiban egy 25 éves nő és egy 30 éves férfi ült. Egy szemtanú a balesetet látva a vízbe ugrott segített kimenteni a bajbajutottakat. A baleset körülményeit vizsgálják. A helyszínre mentők, tűzoltók és rendőrök siettek - írja a Paraméter.