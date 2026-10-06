Megszólalt az Origónak a nő, akit állítása szerint rendőrök aláztak meg

Amint arról beszámoltunk, egy közösségi médiában terjedő videó miatt indított soron kívüli vizsgálatot a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A felvételen egy nő arról beszélt, hogy a Keleti pályaudvarról kifelé tartva négy, általa rendőrnek vélt férfi sértő és tiszteletlen megjegyzéseket tett a külsejére és a magasságára. A komoly felháborodást kiváltó eset után a rendőrség kivizsgálta a történteket: ellenőrizték a Keleti pályaudvar térfigyelő kameráinak felvételeit, valamint a rendőrségi rádióforgalmazásokat is. A vizsgálat alapján egyértelműen megállapították, hogy az elhangzott állításokkal ellentétben nem rendőrök voltak, akik sértő megjegyzéseket tettek a nőre.

Emazon nyilvánosan kér bocsánatot, ha számára is bebizonyosodik, hogy nem rendőrök zaklatták (Fotó: Facebook/Emazon)

Meggyőződése volt, hogy rendőrök szóltak be neki a pályaudvaron

Az Origo megkereste a közösségi médiában Emazon néven ismert tartalomgyártót, aki kérdésünkre elmondta, külföldről érkezett haza, és hétfő este 7 óra után ért be a vonata a Keleti pályaudvarra.

A férfiak kék egyenruhában és sárga láthatósági mellényben, az állomás főbejáratánál álltak négyen. Meggyőződésem volt, hogy rendőrök, de ezt gondolta a barátnőm is, aki akkor velem volt. Jól érzékelhetően felkeltettem az érdeklődésüket, aminek mellettük elhaladva hangot is adtak. A 190 centiméteres magasságomra utalva elhangzott például, hogy a csajhoz létra kell, ha meg akarod mászni. A felvételt pedig azért tettem fel a Facebook-oldalamra, mert azt hittem, a rendőrök mellett biztonságban kéne magam érezni, nem pedig tárgyiasítva és megalázva

– közölte a fiatal nő.

Hajlandó bocsánatot kérni, ha tévedett

Emazon hangsúlyozta, amennyiben számára is bebizonyosodik, hogy mégsem rendőrök, hanem biztonság őrök, vagy közterület-felügyelők voltak a zaklatók, készséggel és nyilvánosan kér bocsánatot a rendőrségtől, de előbb azért ő is szeretné látni a kamerafelvételeket, amelyek megtekintését kérni fogja a BRFK-tól. Hozzátette: ő maga is meglepődött, hogy ekkora hullámokat gerjesztett az ügy, feljelentést azonban továbbra sem akar tenni.

Emazon leszögezte, a videó közzétételével nem a rendőrség hírnevének bemocskolása volt a célja, azonban nagyon fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet az ilyen esetekre.

Mint mondta, ő napi szinten kap hasonló beszólásokat, de most az volt különösen bosszantó, hogy egyenruhásoktól érkezett a verbális zaklatás.



