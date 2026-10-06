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keleti pályaudvar

Megszólalt a rendőrség a videóról, amely most lázban tartja a közösségi oldalakat

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Többen is a BRFK figyelmébe ajánlották azt a videót, amelyben egy nő négy, rendőrnek vélt férfi viselkedéséről panaszkodott. A rendőrség soron kívül ellenőrizte a történteket, és egészen más kép rajzolódott ki.
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keleti pályaudvarkamerarendőr

Egy közösségi médiában terjedő videó miatt indított soron kívüli vizsgálatot a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A felvételen egy nő arról beszélt, hogy a Keleti pályaudvarról kifelé tartva négy, általa rendőrnek vélt férfi sértő és tiszteletlen megjegyzéseket tett a külsejére és a magasságára.

rendőr
A nő úgy tudta, rendőrök tettek rá sértő megjegyzéseket a Keleti pályaudvarnál. A BRFK azonban a térfigyelő kamerák ellenőrzése után tisztázta, kik voltak valójában a férfiak.
Fotó: Tumbász Hédi / MW

A kamerafelvételek mindent tisztáztak

A videó alatt többen is megjelölték a BRFK Facebook-oldalát, ezért a rendőrség kivizsgálta a történteket. Ellenőrizték a Keleti pályaudvar térfigyelő kameráinak felvételeit, valamint a rendőrségi rádióforgalmazásokat is.

A vizsgálat alapján egyértelműen megállapították, hogy 

a videóban említett férfiak nem rendőrök voltak, és nem viseltek rendőrségi egyenruhát sem.

A BRFK közlése szerint tehát a közösségi médiában elhangzott állításokkal ellentétben nem rendőrök tettek sértő megjegyzéseket a nőre.

A Keletinél történt eset után egy egészen más jellegű ügy is történt, amelyben szintén a hatóságnak kellett intézkednie. Egy 18 éves fiatal tört be a Magyar Színházba, ahol értékek után kutatott, ám odabent olyasmit is tett, amire aligha számítottak a rendőrök.

 

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