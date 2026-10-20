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rendőrség

Többször követeltek milliókat egy tetőjavításért: sikerült elfogni a csalókat

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Szerződés nélkül vállalta el két román állampolgárságú férfi egy XVII. kerületi ingatlan tetőjavítását, amiért a sértett előbb kétmillió, majd később négymillió forintot fizetett, úgy, hogy a felhasznált anyagokról és az elvégzett munkáról többszöri kérésére sem kapott számlát vagy részletes elszámolást. A férfiak ezután újabb hétmilliót követeltek valutában, ám ekkor a sértett házastársa feljelentést tett, a fővárosi rendőrök pedig még az újabb összeg átadása előtt elfogták a két férfit.
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rendőrségBudapestcsalásletartóztatás

Összesen 13 milliót követelt két román állampolgárságú férfi egy XVII. kerületi ingatlan tetőjavításért, akiket a fővárosi rendőrök végül a teljes összeg zsebre vágása előtt elfogtak. A férfiak nem kötöttek szerződést, csak az anyagok és a munkadíj egységárait rögzítették, a teljes költséget viszont nem határozták meg. A sértett 2026. április 15-én kétmillió, október 16-án délelőtt pedig további négymillió forintot fizetett ki nekik, mialatt sem a felhasznált anyagokról, sem az elvégzett munkáról nem kapott többszöri kérésre sem számlát vagy részletes elszámolást. 

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A rendőrök állították le a csalókat / Fotó: Mediaworks

A rendőrök állították le a csalókat

A férfiak október 16-án este újabb hétmillió forintot kértek, így a tetőjavítás ára már 13 millió forintra nőtt. 

Az újabb hétmillió forintot valutában kérték, ezért a sértettel együtt kocsival egy belvárosi pénzváltóhoz indultak. 

Mindeközben a sértett házastársa feljelentést tett a rendőrségen a hiányzó elszámolás és az újabb pénzkövetelés miatt, így a nyomozók csalás gyanúja miatt rádiókörözést adtak ki az autó rendszámára. 

A VIII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói megtalálták a kocsit és még a pénz átadása előtt intézkedtek a benne ülőkkel szemben. A két férfit elfogták, majd előállították a XVII. Kerületi Rendőrkapitányságra.

A nyomozók a 34 éves G. Matét és a 45 éves G. Rupit jelentős kárt okozó csalás bűntett kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat - írják a rendőrség honlapján.

Egy magyar állampolgár holttestét találták meg az osztrák hatóságok az Inn folyó partján. A rendőrség továbbra is vizsgálja a férfi halálának okát, azonban az idegenkezűség gyanúja nem merült fel. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 


 

 

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