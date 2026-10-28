Elsőként Redditen jelent meg egy poszt, miszerint fegyveres hajléktalanok jelentek meg egy újbudai parkban. Az esetről készült felvételen látható volt, amint egy a parkban lévő pad körül két férfi egy gépkarabélynak kinéző tárggyal hadonászik. A lakossági bejelentésnek köszönhetően az ügy a rendőrséghez is eljutott, akik feljelentést tettek az egyik férfi ellen.

Gépkarabélyos hajléktalanok jelentek meg Újbudán: feljelentést tett a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Mediaworks

Feljelentést tett a rendőrség

Az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet a rendőrökkel közösen ellenőrizte a helyszínt, majd az ATV megkeresésére a BRFK elárulta, hogy "az XI. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei az internetre felkerült videó észlelését követően azonnal adatot gyűjtöttek, melynek eredményeként beazonosítottak egy férfit."

Október 27-én 13:00-kor a rendőrök intézkedés alá vonták a férfi saját otthonában. A videón szereplő fegyvernek látszó tárgyat is megtalálták, amiről megállapították, hogy egy hatástalanított, birtoklása jogszabályhoz nem kötött gépkarabély. A fegyvert lefoglalták, a férfi ellen pedig garázdaság szabálysértés miatt feljelentést tettek.