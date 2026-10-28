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rendőrség

Gépkarabélyos hajléktalanok jelentek meg Újbudán: feljelentést tett a rendőrség

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Lakossági bejelentésnek köszönhetően jutott el egy felvétel a BRFK-hoz, amin két férfi egy fegyvernek látszó tárggyal hadonászik egy újbudai parkban. A rendőrök adatgyűjtés után megjelentek az egyik férfi otthonánál, majd intézkedés alá vonták.
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rendőrséggarázdaságBRFK

Elsőként Redditen jelent meg egy poszt, miszerint fegyveres hajléktalanok jelentek meg egy újbudai parkban. Az esetről készült felvételen látható volt, amint egy a parkban lévő pad körül két férfi egy gépkarabélynak kinéző tárggyal hadonászik. A lakossági bejelentésnek köszönhetően az ügy a rendőrséghez is eljutott, akik feljelentést tettek az egyik férfi ellen.

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Gépkarabélyos hajléktalanok jelentek meg Újbudán: feljelentést tett a rendőrség.  (Képünk illusztráció) Fotó: Mediaworks

Feljelentést tett a rendőrség

Az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet a rendőrökkel közösen ellenőrizte a helyszínt, majd az ATV megkeresésére a BRFK elárulta, hogy "az XI. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei az internetre felkerült videó észlelését követően azonnal adatot gyűjtöttek, melynek eredményeként beazonosítottak egy férfit."

Október 27-én 13:00-kor a rendőrök intézkedés alá vonták a férfi saját otthonában. A videón szereplő fegyvernek látszó tárgyat is megtalálták, amiről megállapították, hogy egy hatástalanított, birtoklása jogszabályhoz nem kötött gépkarabély. A fegyvert lefoglalták, a férfi ellen pedig garázdaság szabálysértés miatt feljelentést tettek.

Fegyveres hajléktalanok jelentek meg Újbudán, jelentette az egyik ott lakó
by u/Weekly_Car956 in hungary

 

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