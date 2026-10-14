Egy visszautasított kábítószer-ajánlatból lett fenyegetőzés október 13-án hajnalban Budapest VII. kerületében, a Dob utcában. A rendőrök négy embert kaptak el, egyikőjük szabadlábon védekezhet.

Késekkel és pisztollyal fenyegetőzött egy négyfős banda - egy óra sem kellett a rendőröknek, hogy elkapják őket. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Késekkel és pisztollyal fenyegetőzött egy négyfős banda - egy óra sem kellett a rendőröknek, hogy elkapják őket

A rendőrség közleménye szerint egy négyfős társaság tagjai hajnali 4 óra 30 perc körül egy autóból megszólítottak két, az utcán tartózkodó férfit, és megkérdezték tőlük, kérnek-e kábítószert. Miután a férfiak visszautasították az ajánlatot, és távozásra szólították fel őket, a társaság három férfi tagja kiszállt a járműből, és késekkel fenyegette meg a sértetteket. Egyikük ezután egy fegyvernek látszó tárgyat is elővett az autóból, majd azt fenyegetően felemelte. Végül társai felszólítására visszatette a tárgyat a járműbe, és elhajtottak.

A Készenléti Rendőrség járőrei a kapott személy- és járműleírás alapján rövid időn belül megtalálták a keresett autót, és igazoltatták az abban ülőket. A négy embert 5 óra 20 perckor elfogták, majd előállították a VII. Kerületi Rendőrkapitányságra.

Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőr a vezetéstől eltiltás hatálya alatt állt. A nő ruházatának átvizsgálásakor kábítószergyanús anyagot találtak, az autó átkutatásakor pedig egy gáz-riasztó pisztolyt és több kést foglaltak le. Mind a négy ember drogtesztje pozitív eredményt mutatott kokainra és THC-ra.

A nyomozók a 22 éves N. Renátót és a 25 éves B. Dávidot felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett, valamint kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 22 éves B. Kevint fegyveresen elkövetett garázdaság, valamint járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntettek, illetve kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

- olvasható a rendőrség oldalán.

A három férfi letartóztatását kezdeményezték, míg a nővel szemben kábítószer birtoklásának gyanúja miatt külön eljárás indult, ő szabadlábon védekezhet.