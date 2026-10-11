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rendőrség

Rekordidő alatt bukott le a KÖKI-nél portyázó négytagú banda: tinédzsereket fenyegettek meg és fosztottak ki

1 órája
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Négy fiatal alig fél óra leforgása alatt három tizenévest támadott meg szeptember 29-én kora délután a KÖKI terminálnál és a Határ úti autóbusz-állomáson. A rendőrség gyors reakciójának köszönhetően a támadókat másfél órával később már el is fogták.
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rendőrségnyomozásrablás

Alig fél óra leforgása alatt három tizenévest támadott meg és rabolt ki egy négyfős fiatalkorú banda szeptember 29-én a KÖKI terminálnál, valamint a Határ úti autóbusz-állomáson. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az áldozatok személyleírása alapján azonnal hajtóvadászatot indított, majd másfél órával később a helyszín közelében mind a négy elkövetőt elfogta.

Rekordidő alatt kapta el a rendőrség a KÖKI-nél portyázó négytagú bandát
Rekordidő alatt kapta el a rendőrség a KÖKI-nél portyázó négytagú bandát. (Képünk illusztráció) Fotó: MediaWorks

Rekordidő alatt kapta el a rendőrség a KÖKI-nél portyázó négytagú bandát

A gyanú szerint a négy fiatal összehangoltan, csoportosan lépett fel a kiszemelt áldozatokkal szemben. Körbevették, megfenyegették, és több esetben fizikailag is bántalmazták a tizenéveseket, hogy megszerezzék a karórájukat, karkötőjüket, hátizsákjukat, cipőjüket vagy a készpénzüket. Az első áldozatot a csoport tagjai teljesen bekerítették, így a megfélemlített fiú kénytelen volt átadni a karóráját. A támadók készpénzt is követeltek tőle, de mivel nem volt nála, végül elengedték.

A banda ezután egy másik tizenévest vett célba, akit bántalmaztak, majd megpróbálták megfosztani a karórájától, a hátizsákjától és a cipőjétől is. Ez a sértett végül négyezer forintot adott át nekik, hogy szabaduljon. A harmadik áldozattól a karkötőjét követelték, és amikor a fiú ezt megtagadta, arcon ütötték, majd életveszélyesen megfenyegették. A megtámadott kamasz egy érkező autóbuszra menekült, de az egyik elkövető utána rohant, és a járművön tovább bántalmazta. A karkötőt végül nem sikerült megszerezniük.

A rendőrök a gyors adatgyűjtés után mind a négy fiatalt előállították majd gyanúsítottként hallgatták ki, végül őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Az ügyben jelenleg két rendbeli, csoportosan elkövetett rablás, valamint egy rendbeli, csoportosan elkövetett rablás kísérlete miatt folyik eljárás. A BRFK XIX. Kerületi Rendőrkapitánysága jelenleg azt vizsgálja, hogy a társaság tagjai elkövethettek-e korábban más, hasonló bűncselekményeket.

A rendőrség kéri, hogy aki a leírtakhoz hasonló bűncselekmény sértettjévé vált, vagy ilyen esetről tudomása van, jelentkezzen a nap 24 órájában elérhető, ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon, a 01190/1398/2026. bü. számú ügyre hivatkozva.

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